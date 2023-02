Nečekaná hrdinka. Stoupalová splatila důvěru a ukázala potenciál mládí

Na klubové úrovni hájí dres Žabin Brno, měří 185 centimetrů a coby pivotka nejradši operuje přímo pod košem. Proti Irsku však ukázala, že se dokáže osmělit i z dálky: ze tří pokusů za tři body jeden proměnila.

Společně s Veronikou Voráčkovou, která zapsala rovněž 16 bodů, byly nejlepšími českými střelkyněmi. Stoupalová svůj výkon hodnotila tichým a skromným hlasem, byť jí oči zářily radostí z výhry i osobního představení.

„Věděla jsem, že se musím chytnout obranou a že útok pak půjde sám,“ povídala novinářům v mixzóně. „A taky mě podpořilo, že mi trenérka věřila,“ zmínila 16 minut, které na palubovce dostala od Romany Ptáčkové. „Když má člověk na hřišti prostor a využije ho, tak je to vždycky dobré.“

Stoupalová ve 24 letech patří mezi zkušenější basketbalistky současného reprezentačního kádru, a tak v sestavě vidí potenciál. „Mladé hráčky mají kvalitu, zvyšují konkurenci a bojují o místo,“ všímá si. „Každá z nás se může bodově prosadit, záleží hodně na tom, kdo má den.“

Ve čtvrtek proti Irkám si debut v seniorském národním týmu odškrtly sedmnáctiletá Dominika Paurová a o rok starší Emma Čechová.

Veronika Voráčková během zápasu kvalifikace na ME proti Irsku.

Přestože Češky vedly nepřetržitě od poloviny úvodní čtvrtiny a místy si vypracovaly náskok až 20 bodů, nepolevily v koncentraci a občasné výpadky v útoku rychle zažehnaly.

„Hlavou se samozřejmě hraje líp, když vedete, nejste pod tlakem a nedrtí vás, že třeba prohráváte o tři body,“ přiblížila Stoupalová. „Ale zase nesmíte úplně vypnout, protože Irky jsou tým, který se nevzdává a hraje do poslední minuty.“

Se spoluhráčkami využily povedeného vstupu do utkání, v první čtvrtině si tlakem vymáhaly rychlé protiútoky a následně přidávaly snadné koše. Poté však Irky zavelely k zónové obraně, čímž Češky zpomalily.

„Přitlačily i na naší obranné půlce a my byly trochu roztěkané,“ připustila Stoupalová. „Do dalšího zápasu si to musíme rozebrat, abychom viděly, co dělat lépe.“

Kateřina Zeithammerová se snaží prosadit přes bránící hráčky Irska.

Času na vyladění nedostatků mnoho nemají, už v neděli od 18:00 opět v pražské hale Královka sehrají poslední duel kvalifikační skupiny s Nizozemkami. Vzhledem k vítězství v prvním vzájemném střetnutí a příznivému skóre si mohou dovolit i prohru o pět bodů.

„Postup je hodně blízko,“ cítí Stoupalová. „Ale musíme si odpočinout a dobře se připravit, protože to bude úplně jiný zápas. Holanďanky mají vysoký perimetr, musíme se nachystat i mentálně. Nedáme jim nic zadarmo, chceme je porazit co nejvyšším rozdílem.“

Stejně tak se budou chtít vytáhnout před domácími fanoušky. Už na zápas s Irskem jich zavítalo přes tisíc, Nizozemky slibují atraktivnější podívanou, navíc o víkendu. „Hrát doma je super, máme tu rodiny, které basketbalem žijí. Kdo může, ten přijde,“ těší se Stoupalová.