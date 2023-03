USK slaví Final Four: kapitánka velela, trenérka napomínala a zaháněla nervy

Prožívala jste rozhodující duel hodně emotivně?

Když se hraje o Final Four, tak musejí být nervy. Bylo mi jasné, že nevyhrajeme o dvacet bodů.

Přitom jste v první čtvrtině vedly 23:12, jenže španělské soupeřky odpověděly šňůrou dvanácti bodů v řadě. Čím to bylo?

Nedá se hrát bez chyb, měly jsme problém, že nám začaly série faulů a musely jsme střídat, čímž se narušila kompaktnost týmu. A bylo jasné, že v takovém zápase se Salamanca nevzdá, hraje do poslední minuty.

Kvůli faulům často seděla americká opora USK Brionna Jonesová, zastoupila ji ale Britka Fágbénléová, která trefila všech šest střel z pole. Její podíl byl velmi důležitý, protože v okamžiku, kdy měla Jonesová hodně faulů, tak jsme měly problém, jelikož další z vysokých hráček byla Veronika Šípová, která naposledy hrála v Eurolize ani nevím kdy, je po zranění a ani v české lize toho moc neodehrála. Proto mě těší, že jsme zvládly zápas, i když jsme hrály se třemi malými hráčkami, což je výborné, máme další variantu do budoucna.

Místo zraněné Španělky Condeové jste na posledních jedenáct minut poslala Slovenku Wrzesiňskou, kterou jste ale v závěru musela hlasitě napomínat za špatné bránění

Protože ještě minutu předtím jsem ji upozorňovala, že má na starost střelkyni a že od ní nebude odstupovat. A ona odstoupila, tak samozřejmě dostala svoje. Ale vrátila to dvěma body na opačné straně hřiště a bylo důležité, že v útoku nedělala fatální chyby.

Teja Oblaková (vlevo) z USK Praha útočí v zápase se Salamancou.

Co říkáte na výkon Slovinky Oblakové, která se blýskla 19 body a pěti asistencemi?

Je to kapitánka, tak musí velet, pokud chceme postoupit do Final Four. Ona se netajila tím, že pro tuto euroligovou sezonu má vysoké ambice, a v tom nejdůležitějším zápase hrála výborně.

Final Four jste vybojovaly, stejně jako loni. Za co tým pochválíte letos?

Vážím si toho, že celou první část sezony jsme hrály v úzké rotaci s málo hráčkami. Ale bohužel to vypadá, že i teď na konci se budeme muset vrátit do podobné situace, protože s Condeovou to nevypadá dobře (utkání nedohrála a na lavičce si ledovala kotník) a Voráčková je čtyři až šest týdnů mimo. Takže nebudeme moct hrát se čtyřmi vysokými hráčkami, což nám v sezoně nejvíc sedělo.

Zleva Valeriane Vukosavljevičová, Maria Condeová, Brionna Jonesová, Alyssa Thomasová a Teja Oblaková z USK Praha

V semifinále Final Four vás čeká turecký Mersin, věříte si?

Bude to těžký soupeř, protože v poslední době hraje ve velmi dobré formě. My se budeme snažit, aby se nějaké hráčky uzdravily. A když se to nepovede, tak se na zápas budeme muset připravit takticky trošku jinak.

Chtěl by USK uspořádat Final Four doma?

Ještě jsme se o tom nebavili. Nejdůležitější byl postup, až teď budeme řešit, jestli do toho půjdeme, nebo ne.