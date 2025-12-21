Kdybyste měla několika slovy popsat basketbal, jak by to vypadlo?
Hra plná zvratů. Proto je tak zajímavá…
Byla to láska na první pohled?
Nebyla. Ve čtrnácti jsem se rozhodovala mezi tenisem a basketbalem. Bavilo mě, že v těchto sportech nemusíte mít fyzickou převahu, že můžete rozhodnout hlavou a šikovností. Nakonec zvítězil basketbal. Asi proto, že jsem týmový hráč. Můj pražský strýc se jednou přišel podívat na basketbalový zápas a povídal: „Měla jsi zůstat u tenisu, tam ti to nikdo nezkazí.“ (směje se) Ale tehdy už jsem byla basketbalem naprosto chycená.
Na vztahy v životě nebyl moc prostor, když jsem pořád někde byla s týmem. Navíc muži moc neholdují sebevědomým ženám.