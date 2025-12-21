Sebevědomí je mi vrozené. Už ve školce jsem byla lídr, říká legenda Hejková

Je nápadná nejen extravagantními brýlemi, ale hlavně výsledky. Šestkrát jako trenérka vyhrála basketbalovou Euroligu, nejprestižnější klubovou soutěž starého kontinentu. A dokázala to navíc se třemi různými týmy: slovenským Ružomberokem, ruským Spartakem Moskvaas pražskými USK. Poslední titul přidala teď na jaře a ukončila jím svoji bohatou kariéru. Natália Hejková pendluje mezi Prahou a Bratislavou. Těší se na cestování, ale bez basketbalu tak úplně nezůstane… Jak se vlastně stalo, že dokázala uspět v typicky mužském prostředí, a jak si postupně získávala respekt kolegů? Co zažila v Rusku a co si myslí o mentalitě tamních lidí? | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Milan Eisenhammer
  12:00
Je nápadná nejen extravagantními brýlemi, ale hlavně výsledky. Šestkrát jako trenérka vyhrála basketbalovou Euroligu, nejprestižnější klubovou soutěž starého kontinentu. A dokázala to navíc se třemi různými týmy: slovenským Ružomberokem, ruským Spartakem Moskva a s pražským USK. Poslední titul přidala na jaře a ukončila jím svoji bohatou kariéru. Natália Hejková pendluje mezi Prahou a Bratislavou, ale basketbalu je pořád blízko.

Kdybyste měla několika slovy popsat basketbal, jak by to vypadlo?
Hra plná zvratů. Proto je tak zajímavá…

Byla to láska na první pohled?
Nebyla. Ve čtrnácti jsem se rozhodovala mezi tenisem a basketbalem. Bavilo mě, že v těchto sportech nemusíte mít fyzickou převahu, že můžete rozhodnout hlavou a šikovností. Nakonec zvítězil basketbal. Asi proto, že jsem týmový hráč. Můj pražský strýc se jednou přišel podívat na basketbalový zápas a povídal: „Měla jsi zůstat u tenisu, tam ti to nikdo nezkazí.“ (směje se) Ale tehdy už jsem byla basketbalem naprosto chycená.

Na vztahy v životě nebyl moc prostor, když jsem pořád někde byla s týmem. Navíc muži moc neholdují sebevědomým ženám.

21. prosince 2025  8:57,  aktualizováno  12:29

Sebevědomí je mi vrozené. Už ve školce jsem byla lídr, říká legenda Hejková

