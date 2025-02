Změna je potřeba, ale bez basketu Hejková zůstat nechce. Mám tu byt, smála se

Basketbalistky USK Praha pózují po postupu do Final Six Euroligy. | foto: FIBA

Než se navíc definitivně rozloučí, bude mít s Pražankami možnost zabojovat o euroligový titul číslo šest. „A taky bych měla dva s každým týmem,“ připomněla triumfy s Ružomberkem (1999, 2000) a moskevským Spartakem (2007, 2008). S USK zatím slavila jen v roce 2015.

Konec působení na lavičce oznámila nečekaně v úterý, čímž překvapila fanoušky i hráčky. Kapitánka pražského celku Teja Oblaková po zápase s Landes říkala: „Když se tak rozhodla, věřím, že je to správné. Každý člověk sám nejlépe cítí, kdy přijde ta opravdu poslední sezona.“

A Hejková skutečně potvrdila: „Přišel čas. Ten tým potřebuje refresh. Když je refresh, musí se začít od trenérky.“

Konec jste záměrně oznámila den před zápasem?

Nebylo to absolutně moje rozhodnutí, kdy se to oznámí. Byli jsme v klubu dohodnutí, že to tak bude, a myslím, že i diváci si to zasloužili vědět, aby si mohli důstojně zakřičet.

Zrálo to ve vás dlouho?

Dohodli jsme se s vedením, že tak to bude nejlepší.

Bavili jste se, jestli budete pokračovat v jiné pozici?

Nějakou rolí ano. Mám tu byt. (úsměv) Ale uvidíme, není to úplně jasné.

Natália Hejková a rozehrávačka Teja Oblaková si gratulují,

Zcela bez basketbalu byste ale zůstat nechtěla, viďte?

Ono by to bylo zlé. Člověk by si natáhl nohy a po tom adrenalinu, který člověk zažíval tři čtvrtě roku, by to mohlo skončit špatně. To je stejné, jako když člověk jede na dovolenou po stresovém období a dostane infarkt hned na druhý den.

Bylo pro vás utkání s Landes o to emočně náročnější?

Myslím, že jsem to zvládla dobře. Bála jsem se, že to bude horší, ale nebylo. Brala jsem to jako zápas, který je důležitý pro postup do Final Six, a to bylo správně.

Nedojalo vás ani, když po konci zápasu vyvolával moderátor vaše jméno?

Z té naší strany člověk nerozezná, co křičí. Absolutně jsem netušila. Proto nepřišly ani žádné emoce. Ale překvapilo mě, jaký mi připravili krásný plakát.

Začátek zápasu byl na body hodně skoupý. Čím to?

Jednak nervozitou a také stylem hry obou týmů. Hrálo se strašně tvrdě. Rozhodčí to pouštěli. V okamžiku, kdy začali více pískat, hlavně ve druhém poločase, se ukázalo, že jsme basketbalovější a přestaly jsme mít problémy.

Brionna Jonesová v součtu obou zápasů nasbírala 52 bodů, ale také ona byla ještě po patnácti minutách bez úspěšné střely.

Nebylo důležité, že byla Bri bez bodu. Tím, že na ni musely dávat pozor, prosazovaly se nějaké jiné hráčky, v tom je síla našeho kolektivu. Na basketbal je tam pět lidí a ona byla tou, která nic nevzdala a stále na sebe někoho vázala.

Natália Hejková slaví postup USK Praha na euroligové Final Six.

Co čekáte od nového formátu, který zakončuje Euroligu?

Je na úrovni Final Four, ale taky je bláznivý a úplně zbytečný. Nebudu to více kritizovat. Pro nás je důležité, že jsme potvrdily příslušnost k evropské špičce, která s námi musí počítat. Doufám, že se na Final Six dobře připravíme, ne jako poslední roky, kdy byla vždy některá z důležitých hráček zraněná.

Čeká vás tam na úvod Schio. Teja Oblaková prohodila, že už zase oni. Co vy?

Máme mu co vrátit, jak nás tu podrazily. Dostanou to i s úroky.