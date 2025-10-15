„Nevěřili byste, ale v podstatě nemám skoro žádný volný čas. Nazvala jsem to mediálním šílenstvím,“ glosuje jedenasedmdesátiletá slovenská odbornice.
Ale není divu. Nikdo jiný nedovedl své týmy k šesti triumfům v Eurolize. Dvakrát slavila s Ružomberkem, Spartakem Moskva i pražským USK. Během té doby četla duše superhvězdných Lauren Jacksonové, Diany Taurasiové či Sue Birdové, ocitla se mezi zaměstnanci výstředního ruského boháče Šabtaje von Kalmanoviče a pomáhala v Praze stavět velkoklub. Takže má o čem vyprávět.
S pány Bobrovským a Hamzou jsme neměli špatný vztah. Zápolili jsme na sportovní úrovni... Když jsem přišla do Prahy a hrál se první zápas USK proti Žabinám, šli jsme se pozdravit, hned zazněla poznámka: „Smíš s námi mluvit?“