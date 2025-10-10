Akademie Natálie Hejkové nyní začíná fázi skautingu a naplno fungovat by měla od září příštího roku. Talentované basketbalistky budou bydlet společně pod dohledem vychovatelky, budou navštěvovat gymnázium v pražské Troji, které jim umožní studovat podle individuálního plánu, a trénovat budou v hale na Královce.
„Chceme dát šanci mladým nadějím, aby se staly nejen dobrými hráčkami, ale aby dospěly i jako lidé,“ zmínila Hejková na páteční tiskové konferenci důraz na sportovní i školní přípravu.
Jedenasedmdesátiletá legenda bude v akademii zastávat roli mentorky, stejně jako od léta pomáhá realizačnímu týmu v USK, který v minulém ročníku dovedla k titulu v Eurolize.
„Až bude stanovený trenér, tak spolu budeme debatovat. Budu se angažovat i v každodenní práci, a když bude třeba, tak poradím,“ přiblížila své zapojení. „Chtěla bych hráčky i vytipovat nebo alespoň vidět, koho vybereme. Myslím, že mám celkem slušné oko na to, kdo je a kdo není talent.“
Během dlouholeté a mimořádně úspěšné kariéry poznala, že podobné akademie fungují v zemích, které patří mezi evropské basketbalové velmoci. A Česko se jim chce díky novému projektu přiblížit, byť potrvá několik let, až se jeho činnost naplno projeví.
Kromě Hejkové jsou patronkami akademie Tereza Vyoralová, která po triumfu v Eurolize s USK kvůli těhotenství ukončila kariéru, a Francouzka Valériane Ayayiová, další hráčka pražského celku.
„Ve věku, o kterém se bavíme, jsem zajištění měla, ale hodně hráček ho nemá. Přitom je pro sport klíčové. Je pro mě čest být součástí tohoto projektu a doufám, že do budoucna přinese mnoho talentovaných hráček,“ uvedla Vyoralová.
Ayayiová zase připomněla, že ve Francii vychovává talenty centrum INSEP, které v podobných podmínkách sdružuje vícero sportů.
Ač jsou jejími tvářemi současné či bývalé hvězdy USK, nová akademie bude fungovat nezávisle na tomto klubu. „USK dál bude mít svoji mládež, a i když mohou vznikat střety, snažíme se najít řešení, aby oba subjekty fungovaly,“ poznamenal ředitel akademie Simon Bytel.
Dále upřesnil, že nyní shánějí dvanáct basketbalistek ve věku do 17 let, a až tyto hráčky kategorii U17 přerostou, přejdou do týmu U19 a vybere se nová dvanáctka nadějí do 17 let. Celkem tak bude akademie čítat 24 hráček.
„Všechny budou mít individuální studijní plán na gymnáziu v Troji, kam už chodí jiní sportovci, a v Troji také budou bydlet. Bude na ně dohlížet vychovatelka, která jim ve spolupráci s nutričním specialistou bude připravovat snídaně a svačiny. A koordinátor studia bude hlídat jejich výsledky ve škole,“ popisuje Bytel.
Realizační tým akademie bude složený z několika expertů a hlavní trenér bude ze zahraničí. Myšlenka konkurenceschopnosti v mezinárodním srovnání je totiž pro projekt zásadní a má hráčky připravovat na výzvy v dospělém národním týmu.
„Chceme, aby absolventky akademie byly konkurenceschopné v pohárech i reprezentačních kolektivech dané kategorie. Proto chceme i dvě hráčky ze zahraničí, zvednou totiž kvalitu týmu i tréninkového procesu. Budeme skautovat i země jako Francie či Itálie. A chceme dvakrát až třikrát ročně hrát mezinárodní turnaj,“ doplňuje Bytel.
V Česku by měla mít akademie speciální družstvo v extralize do 17 let, což musí ještě zkoordinovat s basketbalovou federací. Ta se na projektu také podílí, obstarává hlavně sportovní a metodické zabezpečení.
A pro hráčky bude výhodné, že akademie jim bude hradit veškeré náklady. „Na to, abychom byli schopní zabezpečit ubytování, stravu, fyzioterapeuta, šéftrenéra nebo kondičního trenéra, je třeba hodně prostředků,“ upozorňuje Hejková.
„Jsem ráda, že první část poskytla iniciativa Koše proti drogám, a velký dík patří také nadačnímu fondu GES (investiční skupina majitele USK Ivana Zacha), který má ve svém portfoliu kromě byznysu i charitativní činnost, a jsme rádi, že je tenhle projekt oslovil.“