Duel č. 7. Hlavně zas nešílet. Pardubický kouč velí ke klidu

I proto bude bez nejmenších pochyb emocemi prosycená také rozhodující sedmá bitva série, jež se za vyrovnaného stavu 3:3 uskuteční ve čtvrtek od 17.30 v Pardubicích na Dašické.

„Musíme ji odehrát tak jako od poloviny třetí čtvrtiny v Ústí. Tam jsme skoro smazali ztrátu 20 bodů a měli dvě tříbodové střely na vedení - v té pasáži jsme hráli opravdu výborně,“ připomíná Repeša před střetnutím, které jednoho ze soků pošle na dovolenou.

Kapitán Beksy Kamil Švrdlík znovu poukazuje na nutnost držet se vlastního stylu hry.

„Nemůžeme přistoupit na takovou, která vyhovuje Ústí. Ve druhé a ze začátku třetí čtvrtiny šestého utkání jsme začali ‚šílet‘ — oni vystřelili trojku po jedné příhře a my jsme to udělali taky. To není basketbal, se kterým jsme slavili úspěchy. Musíme být týmoví,“ velí Švrdlík.

Velký rozdíl oproti loňskému čtvrtfinále s Brnem, v němž Beksa vypadla po výsledku 3:4 na zápasy, lze spatřovat v tom, že letos bude mít v klíčovém okamžiku za zády svoje publikum.

„To, že máme v sedmém utkání výhodu domácího prostředí, je samozřejmě důležité, je to věc, kvůli které jsme finišovali v nadstavbové části,“ podotýká pivot Švrdlík. „Ale na druhou stranu na to nemůžeme spoléhat,“ uvědomuje si.

Do souboje nezasáhne zraněný pardubický rozehrávač Nick Neal, který absentoval už v Ústí.