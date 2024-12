Souboj sršně se lvem, po výhře touží oba. Favorit je jasný. Nebo ne?

„Čeká nás velmi těžké utkání,“ uvědomuje si písecký kouč Jan Čech. „Připomínáme si trochu otřepanou frázi, že derby nemá favorita, a chceme se stát vládci jihu,“ burcuje jindřichohradecký generální manažer Jan Tomanec.

Pohled do tabulky přitom takové drama neslibuje. Sršni Písek s bilancí 13 výher a dvou porážek po víkendu znovu chvilku vedli tabulku, ve středu je jen o skóre předskočil mistrovský Nymburk. Jindřichův Hradec má poměr výher a proher přesně opačný a tabulku uzavírá.

Písecký Martin Svoboda zakončuje na koš Jindřichova Hradce.

„Jindřichův Hradec získal licenci později a není lehké se připravit na nejvyšší soutěž v tak krátkém čase. Sestavil ale velmi dobrý tým, a kdyby měl o trochu víc sportovního štěstí, mohl mít klidně pět šest výher. Rozhodně nic nepodceníme, v tom duchu mluvím k týmu a pracuji s ním,“ tvrdí Čech.

GBA Lions dlouho čekali na první výhru. V prosincových týdnech se však zvedají, v předposledním kole zdolali i silný Děčín. „Potvrdilo nám to, že můžeme hrát téměř s každým. Soutěž je velmi vyrovnaná a rozhodují detaily. Potřebujeme víc bodů,“ ví Tomanec.

Písečtí fanoušci plánují pochod

Úvodní letošní a zároveň historicky první jihočeské derby v nejvyšší soutěži skončilo před dvěma měsíci víc než jednoznačně pro Písecké. Ti doma vyhráli 109:53.

„Čekám úplně jiný zápas. Tehdy nám tam hlavně v úvodu utkání padlo skoro všechno a udělali jsme si náskok. Soupeř už je nyní sehraný a zkušenější, takže nás nečeká nic jednoduchého. Jakmile bychom si pomysleli, že jsme neporazitelní, tak nás nemine pád. Loni jsme na začátku prosince měli bilanci 8-6 a pak přišla série proher,“ varuje Čech.

Nováček soutěže naopak cítí šanci. „Je to derby, což je vždy trochu jiný zápas. Karty jsou rozdané pro nás možná ještě hůř než minule. Písek už nemá jen povedený začátek, ale drží se v popředí tabulky, my jsme poslední. Snad nás soupeř ničím nepřekvapí, náš trenér ho dobře zná,“ věří Tomanec.

V sobotu se nebude bojovat jen na hřišti, ale také v hledišti. Fanoušků Písku by mělo dorazit až okolo 300 a plánují pochod z náměstí k hale. „Je to neskutečné. Moc si vážím toho, že fanoušci prožívají náš příběh s námi. Pochod je další úroveň. Nachystané jsou balonky nebo snad i dýmovnice. Bude to velké,“ slibuje Čech.

Už ve čtvrtek zbývaly na atraktivní duel jen poslední vstupenky. „Bude to svátek sportu i společenská událost. Věříme, že si to všichni užijeme a pro nás to bude i se šťastným koncem,“ říká Tomanec.

Jan Čech mezi svými svěřenci z Písku

I když do konce základní části zbývá ještě sedm kol, pak soutěž pokračuje nadstavbou, Písečtí mají vlastně splněno. Už nemohou přijít o místo v elitní osmičce, která znamená postup do nadstavby A1 a také účast v play off. „Budeme mít hezké Vánoce. Ale jsme hladoví a chceme něco dokázat. Nepřestaneme pracovat, jsme pokorní, ale sezona už nemůže dopadnout špatně,“ tuší Čech.

Písecký kouč má ještě jeden cíl. „Chceme odměnit naše skvělé fanoušky. Pokud skončíme v nadstavbě do šestého místa, rádi bychom play off hráli na zimním stadionu,“ dodává.