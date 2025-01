Vzestup Pardubic pokračuje, porazily druhého a útočí na Slavii

Písek má z uplynulých čtyř kol opačnou bilanci než jeho přemožitel. V Pardubicích od konce první čtvrtiny jen dotahovali ztrátu. V závěru třetí části domácí vedli až o 11 bodů (54:43), ale o celý náskok přišli. Vyrovnání na 60:60 ale bylo maximum, co hosté dokázali, pak už skórovali jenom domácí, nejprve ze hry a potom proměnili sedm trestných hodů.

V zápase přitom pardubičtí hráči minuli celkem deset šestek z 28, ale soupeř na tom nebyl o moc lépe, protože proměnil jen 13 z 22. Střelba celkově se týmům nedařila, domácí se dostali na úspěšnost 30 procent, hosté byli jen nepatrně úspěšnější, ale propadli v doskakování a v podkošových soubojích soupeři nabídli dvacet druhých šancí na zakončení.

„Bohužel jsme hořeli na útočném doskoku, to nás bolelo nejvíc. Pardubice dnes bojovaly. Oni hrají o A jedničku, my už máme nahráno, nicméně jsme chtěli stoprocentně vyhrát, dělali jsme pro to maximum a mrzí nás to. Každá prohra nás mrzí,“ řekl České televizi autor 15 bodů a 9 doskoků Johan Haiblík, po jehož trojce byl stav 60:60.

„Byl to spíš obranný zápas, ani jednomu týmu to extra nepadalo. My tu obranu měli lepší, tak jsme díky tomu vyhráli,“ konstatoval domácí Luboš Kovář, který zaznamenal double double za 11 bodů a 10 doskoků.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 21. kolo BK KVIS Pardubice - Sršni Photomate Písek 69:62 (15:12, 32:30, 54:46)

Nejvíce bodů: White 13, Hadrict 12, Kovář a Dailey po 11, Filip Novotný (1999) 9, Ahmad 8 - Haiblík a Týml po 15, Martin Svoboda 12, Karlovský 9.