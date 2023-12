O desáté místo řízná bitva. Ostrava po ní slaví postup tabulkou

„Bylo to pro nás náročné, několikrát jsme se snažili vrátit do hry. Nejdříve na konci prvního poločasu, pak ve třetí čtvrtině, kde jsme se dostali na šest bodů, ale nepodařilo se nám dostat blíže. Musíme hrát dobře po celý zápas, abychom mohli zvítězit,“ hodnotil kouč Olomoucka Andy Hipsher.

Ostravští parádně vletěli do druhé půle, první čtyři minuty vyhráli 15:0. „To rozhodlo. Oni pak museli vynaložit hodně sil, aby se dotáhli, a ty jim na konci možná chyběly,“ řekl křídelník Michal Svoboda, který byl se 17 body nejlepším střelcem Ostravy.

„Jeli jsme sem s jasným cílem, a to zvítězit, to se nám nepodařilo. První poločas jsme prohráli o tři body, ale do třetí čtvrtiny jsme vstoupili hrůzostrašně,“ posteskl si kapitán Olomoucka Lukáš Feštr.

Domácí vedli už o 20 bodů, ale Hanáci ve čtvrté čtvrtině snížili na šest. Opět však dopláceli na častou snahu o individuální zakončení a na konci 16. minuty jejich ztráta narostla na třináct bodů – 19:32.

Vzápětí odpověděl Feštr trojkou s faulem a další čtyřbodovou akci přidal McBrayer po nesportovní chybě Majerčáka. Ostrava znejistěla a toho hosté využili ke snížení na 34:37 po dvaceti minutách.

Vstup do druhého poločasu ale hráči Olomoucka nezvládli. Přes čtyři minuty nedali ani koš, sami inkasovali patnáct bodů a za stavu 34:52 se dostali do kritické situace. Nepomohlo ani opakované střídání. Ostrava se naopak dostala do velké pohody, což využila k vedení 62:44 na konci třetího dějství.

Naději na senzační obrat hosté oživili pěti body v řadě, zchladila je však těžká trojka Maddena.

Feštr ovšem odpověděl stejnou mincí a přiblížil svůj tým na rozdíl jedenácti bodů. Pět minut před koncem už po další střele Škrance Olomoucko prohrávalo pouze 61:67, další nápor však zastavily dvě ztráty a stejný počet útočných doskoků Ostravy, která pak už koncovku zvládla.

„Vrátili jsme se do zápasu, což my umíme, protože se nevzdáváme. Bohužel, když jsme se dostali na rozdíl šesti bodů, tak jsme dostali laciný koš, pak si to Ostrava pohlídala a zaslouženě zvítězila,“ uznal Feštr.

„Měli tam pasáž, kdy trefili vše, co zvedli. A my jsme začali být i trochu nervózní, ale pomohl nám oddechový čas, který jsme si vzali,“ uvedl Michal Svoboda. „Po něm jsme dvakrát třikrát hosty ubránili. Na konci jsme měli důležité útočné doskoky.“

Ostravský trenér Adam Choleva bral ztrátu náskoku na sebe. „Poslal jsem do hry kluky z lavičky, kteří byli studení, a přitom ještě nebylo nic rozhodnutého,“ podotkl. „Bylo to velice důležité vítězství, nejen pokud jde o tabulku, ale i o naše sebevědomí, že jsme po dobrém utkání v Ústí zabrali na domácí palubovce. Famózní byla naše obrana.“