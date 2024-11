Nymburk drtivě vyhrál ligový šlágr s Pískem a znovu je v čele tabulky

Písecký tým utrpěl v 11. kole teprve druhou porážku po nezdaru s exmistrovskou Opavou. Děčín na úspěch nad mistrem nenavázal a prohrál v Brně 72:85.

V Nymburce dali první koš hostující Sršni, ale obhájci titulu skóre hned otočili desetibodovou šňůrou a potom už nepustili soupeře ani jednou na kontakt. Už do poločasové přestávky rozdíl přesáhl dvacet bodů, Písek sice třetí čtvrtinu vyhrál 27:24, ale Nymburk komplikace nepřipustil.

Soupeře drtil především J. J. Shumate, autor 33 bodů včetně sedmi trojek z celkových 16 nymburských. Nighael Ceaser přidal 17 bodů a zaznamenal i stejný počet doskoků, čím o jediný zaostal za rekordem sezony.

„Od první vteřiny si šel (Nymburk) za tím, že se vrátí do čela tabulky a my jsme ten zápas ztratili hned v úvodu. Byli jsme nekoncentrovaní a přece jenom nemáme s tím zkušenosti. Byl to pro nás třetí těžký zápas v šesti dnech a nestačili jsme fyzicky ani mentálně,“ řekl v televizním rozhovoru písecký kouč Jan Čech. „Pro nás se nic nemění, máme skvěle rozjetou sezonu a týden na to se s tím srovnat,“ dodal.

Brňané kontrolovali duel s Děčínem od druhé čtvrtiny, šestou výhrou v sezoně se soupeři vyrovnali a zároveň vystřídali Severočechy na pátém místě. Nejlepším střelcem utkání byl s 19 body děčínský Jordan Ogundiran, v domácím dresu šest hráčů skórovalo dvouciferně, nejvíc Viktor Půlpán (16). Jordan Brown přidal 14 bodů a 10 doskoků, double double zapsal i kapitán hostů Tomáš Pomikálek (15-10).