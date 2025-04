Nerozhodlo se na hřišti, něco jsme viděli jinak, naznačuje pardubický trenér

„Teď jsem ve velkých emocích, protože jsme důležitý zápas ztratili v koncovce. Nešlo nám to na útočné ani na obranné polovině, ale stejně jako v prvním utkání v nadstavbě (domácí porážka Pardubic 81:83) o výsledku nerozhodl basketbal, ale úplně jiní aktéři než hráči na palubovce,“ lamentoval po utkání Jan Šotnar, kouč Beksy.

„Gratuluji Ostravě - zabojovala, hrála to, co potřebovala, a my nepředvedli dobrý výkon. Ale některé situace v prodloužení jsme viděli jinak,“ pokračoval zklamaný trenér.

Pardubičtí se s Ostravou dlouhou dobu tahali a vždy, když se zdánlivě „nadechovali“, ztratili hloupě balon nebo minuli otevřenou střelu. Přesto jim za stavu 90:89 chybělo jen 3,7 vteřiny do sirény a k udřenému triumfu. Stačilo ubránit závěrečnou střelu Nové huti; hostující Rideau rozehrál, dostal míč na Heinzla a toho zablokoval pardubický Dailey.

Jenže poté, co už balon opustil Heinzlovu ruku, ho do ní Dailey setrvačností plácl a rozhodčí mu odpískal faul. Najednou se Beksa musela klepat při šestkách, a třebaže tuto situaci s klikou ustála (Heinzl jen srovnal), v prodloužení už postrádala ten správný drajv.

Momentka z utkání mezi basketbalisty Pardubic a Ostravy.

„Zápas byl absolutně bez obrany od obou týmů. My jsme si říkali, že musíme být tím, který bude mít větší energii. První poločas tomu úplně nenasvědčoval, ve druhém se to zlepšilo, ale bohužel to nestačilo,“ shrnul Luboš Kovář, pivot Beksy.

„Soupeř trefil nějaké těžké střely, my jsme se pak do utkání sice vrátili, ale stálo nás to spoustu sil a do koncovky už jsme je neměli,“ posteskl si mladý reprezentant, se 23 body spolu se Svejcarem top snajpr domácích.