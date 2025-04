Děčín je krok od postupu do semifinále, Ústí vyrovnalo sérii s Brnem

Do zápasu v Děčíně vstoupili lépe Sršni z Písku, kteří v poločase vedli o 13 bodů. Ve třetí čtvrtině ale přišla smršť Severočechů. Děčín tuto desetiminutovku vyhrál 31:15 a zvrátil skóre na svou stranu.

Vládu nad zápasem už nepustil a vypracoval si postupový mečbol. Nejlepším střelcem zápasu byl s 22 body hostující Martin Svoboda. Domácí táhli za vítězstvím devatenáctibodový Jaden Edwards a autor 18 bodů Tomáš Pomikálek.

Ústecká Sluneta podruhé proměnila výhodu domácího prostředí ve vítězství a srovnala s Brnem krok. Pomohlo jí k tomu mimo jiné 12 proměněných trojkových pokusů. Nejlepším střelcem vítězů byl s 22 body rozehrávač Tomáš Vyoral.

„Myslím, že po vlažném začátku v prvních pár minutách jsme se potom dostali do tempa. Podrželi jsme si v průběhu zápasu desetibodový náskok a myslím, že jsme to až do konce udržovali. Řekl bych, že i dnes vyhrál o trochu lepší tým,“ uvedl Vyoral v tiskové zprávě.