Už teď jsme vítěz, podívejte na rozpočet Pardubic, zní z Ústí před zápasem 7

Jeho Sluneta v úterý dorovnala čtvrtfinálový účet na 3:3 na zápasy domácím vítězstvím 92:84. „My už jsme teď vítězové. Pro nás to takhle beru. Je to nepsané, ale kdyby se někdo podíval na rozpočet Pardubic a náš, tak série vůbec neměla dojít do sedmého utkání.“

Loni se sice Ústí do semifinále historicky probilo, jenže stále patří spíš mezi skromnější kluby. „Mluví se o částkách, které hráči berou. A kdyby se to zveřejnilo, každý by nás plácal po zádech, jakým způsobem sérii hrajeme,“ cítí hrdost Šotnar. „Když se na naše týmy podívají odborníci, jsou neporovnatelné, a my se přesto dostali do sedmého zápasu. V šestém kluci opět ukázali charakter. Už poněkolikáté v sezoně jsme měli nůž na krku, a znovu jsme to zvládli. Pro nás to byl velký zápas, neskutečná energie!“

Jenže ani ta není nevyčerpatelná, zvlášť když Sluneta postrádá oporu Maishe Daileyho. „Už nebude. Bohužel má speciální, hrozně blbé zranění v oblasti kotníku. Být to zlomená noha, před play off jsme vzali někoho jiného, my s ním ale počítali. Navíc se zranil i Honza Maděra,“ vykreslil Šotnar marodku.

Naposledy v Pardubicích dostalo Ústí skoro o třicet bodů, ale taky tam v sérii už o třináct vyhrálo.

„Minule nás spláchli, byli jsme hrozně unavení a jsme stále. V úzké rotaci jsme to přesto zvládli,“ cení si Šotnar a před bitvou o všechno velí: „Musíme zregenerovat a využít momentum, které máme. Myslím, že Pardubice jsou mentálně dole. Čekaly, že u nás zvítězí, my je přehráli. Víme, že na ně máme, akorát musíme mít ještě síly s nimi bojovat. Charakter mužstvo má.“

Pokud Ústí uspěje, v semifinálovém derby vyzve arcirivala Děčín! „Bylo by to obrovské,“ tuší Šotnar. „A postup by byl fantastický.“