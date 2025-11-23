Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku

  20:54aktualizováno  21:04
Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim patří za Sršni páté místo, navíc mají oproti soupeři zápas k dobru. Písek prohrál po čtyřech výhrách a na Slezany nestačil v NBL posedmé za sebou.
Luděk Jurečka z Opavy nastupuje do zápasu.

Luděk Jurečka z Opavy nastupuje do zápasu. | foto: Vít Koubek / Sršni Photomate Písek

Přemysl Dubový z Opavy nastupuje před zápasem.
Kevin Týml z Písku se raduje.
Luděk Jurečka zpět v opavském dresu
Jakub Zvolánek z Písku střílí na opavský koš.
13 fotografií

Hosté na začátku druhého poločasu vedli 45:30, ale ještě ve třetím dějství o téměř celý náskok přišli a ve čtvrtém dokonce sami nabrali devítibodové manko (64:73).

Rozhodla úplná koncovka a v ní trojka a jediný koš jedenačtyřicetiletého veterána a nedávného navrátilce na palubovky Luďka Jurečky v zápase, a to 14 sekund před koncem na 85:84.

Domácím se odpovědět nepovedlo a autor 16 bodů Clevon Brown Jr. zpečetil výsledek z trestného hodu. Nejlepším střelcem domácího týmu i celého zápasu byl s 19 body Kevin Týml, Písek v šestém domácím utkání v sezoně poprvé prohrál.

„Šílený utkání. Myslím, že pro fanoušky super,“ řekl trenér Opavy David Zach. „První poločas jsme jasně byli lepší a do druhého jsme věděli, že se Písek bude snažit ten zápas zbláznit, protože na to má energii - jak hráčskou, tak díky velké podpoře fanoušků. A i když jsme si to řekli, přesně se to stalo. Nakonec jsme byli šťastnější,“ dodal.

Johan Haiblík z Písku přihrává v zápase s Opavou.

„Je těžké to hodnotit, když pár sekund před koncem vedete o čtyři, myslíte si, že máte balon, a pak přijde situace na videu, která celý zápas otočí. Věřím, že to bylo správné rozhodnutí - není to kritika rozhodčích,“ konstatoval písecký kouč Jan Čech s poukazem na situaci, kdy rozhodčí za stavu 84:80 po kontrole u videa odpískali domácím nesportovní chybu Johanu Haiblíkovi za úder loktem. Místo domácí rozehrávky házeli hosté dva trestné hody a vzápětí skóroval Jurečka.

Ostrava porazila Olomoucko 77:68 a oplatila soupeři říjnovou porážku. Hanáci prohráli počtvrté za sebou a Nová huť se jim čtvrtou výhrou v sezoně vyrovnala. Odehrála ale o utkání víc.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

14. kolo

Sršni Photomate Písek - BK Opava 84:86 (15:20, 30:44, 56:61)
Nejvíce bodů: Týml 19, Zvolánek a Karlovský po 15, Josef Svoboda 9, Šurý 8 - Brown 16, Kouřil 14, Puršl 13, Vyroubal 12, Slavík a Švandrlík po 9, Šiřina 7.

NH Ostrava - BK Olomoucko 77:68 (18:17, 40:30, 65:45)
Nejvíce bodů: Greer a Cole po 15, Cato 12, Čank 8, Michal Svoboda 7 - Holmes 19, Šiška 15, Elvis 13, Nelson 10, Filewich 9.

19:30 BK Gapa Hradec Králové - BK Sluneta Ústí nad Labem

