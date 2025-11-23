Hosté na začátku druhého poločasu vedli 45:30, ale ještě ve třetím dějství o téměř celý náskok přišli a ve čtvrtém dokonce sami nabrali devítibodové manko (64:73).
Rozhodla úplná koncovka a v ní trojka a jediný koš jedenačtyřicetiletého veterána a nedávného navrátilce na palubovky Luďka Jurečky v zápase, a to 14 sekund před koncem na 85:84.
Domácím se odpovědět nepovedlo a autor 16 bodů Clevon Brown Jr. zpečetil výsledek z trestného hodu. Nejlepším střelcem domácího týmu i celého zápasu byl s 19 body Kevin Týml, Písek v šestém domácím utkání v sezoně poprvé prohrál.
„Šílený utkání. Myslím, že pro fanoušky super,“ řekl trenér Opavy David Zach. „První poločas jsme jasně byli lepší a do druhého jsme věděli, že se Písek bude snažit ten zápas zbláznit, protože na to má energii - jak hráčskou, tak díky velké podpoře fanoušků. A i když jsme si to řekli, přesně se to stalo. Nakonec jsme byli šťastnější,“ dodal.
„Je těžké to hodnotit, když pár sekund před koncem vedete o čtyři, myslíte si, že máte balon, a pak přijde situace na videu, která celý zápas otočí. Věřím, že to bylo správné rozhodnutí - není to kritika rozhodčích,“ konstatoval písecký kouč Jan Čech s poukazem na situaci, kdy rozhodčí za stavu 84:80 po kontrole u videa odpískali domácím nesportovní chybu Johanu Haiblíkovi za úder loktem. Místo domácí rozehrávky házeli hosté dva trestné hody a vzápětí skóroval Jurečka.
Ostrava porazila Olomoucko 77:68 a oplatila soupeři říjnovou porážku. Hanáci prohráli počtvrté za sebou a Nová huť se jim čtvrtou výhrou v sezoně vyrovnala. Odehrála ale o utkání víc.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
14. kolo
Sršni Photomate Písek - BK Opava 84:86 (15:20, 30:44, 56:61)
NH Ostrava - BK Olomoucko 77:68 (18:17, 40:30, 65:45)
19:30 BK Gapa Hradec Králové - BK Sluneta Ústí nad Labem