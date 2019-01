Totální levá, štve Ústečany. Tahoun jim lhal a pak odešel do Prahy

„Kauza Stevanovič je pro mě nepochopitelná, na Slunetu udělal totální levou. Nezachoval se fér,“ hromuje Tomáš Hrubý, ústecký generální manažer.

„Kdyby nám na rovinu řekl, jaký má plán, dalo by se to řešit. Ale on nám, trenérovi i klukům v šatně lhal, že nezvládá profesionální sport a musí skončit. A ani ne za měsíc se objevuje v USK. Ale je to jeho boj, my se s tím srovnáme.“

A tak detektivní pátrání po posile pokračuje. S Američanem Vinnym Zollem, náhradou za Srba, se totiž Sluneta rozloučila. „Rozešli jsme se, neprošel zkouškou. Čekali jsme jiný typ hráče, intenzivně hledáme vysoké křídlo,“ hlásí Hrubý.

Stevanovič se v USK uvedl 16 body proti Pardubicím. „Má statisticky na víc, než hrál v Ústí, a já věřím, že nám pomůže do nadstavby A1,“ řekl na klubovém webu Dino Repeša, chorvatský trenér USK.

Ondřej Kohout (v červeném) z Pardubic zakončuje na koš USK Praha mezi Filipem Vukosavljevičem (vlevo) a Markem Stevanovičem.

Tři kola před koncem základní části je Sluneta šestá s 11 vítězstvími. „Naším cílem je mít před nadstavbou minimálně 12 výher, jdeme tomu naproti,“ věří Hrubý. Ústí v sobotu hraje na půdě Olomoucka, pak hostí Brno a končí v Děčíně.