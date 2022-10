Střecha nehoří, ale reagovat se musí: Sluneta vyhodila Haneyho, Callahan má výstrahu

„Nechci říct, že tady hoří střecha, to není pravda. Nepanikaříme, ale výkony v těch dvou zápasech nám jasně ukázaly, že s tím musíme něco dělat, abychom za měsíc nebyli tam, kde nechceme být,“ vysvětluje ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Není přece jen brzy dělat po dvou zápasech tak tvrdé kroky?

Náš začátek do sezony je absolutně za očekáváním, je to situace, v níž nechceme být. Máme za sebou derby, otvírák sezony, a náš výkon nebyl dobrý. Prohra v prvním zápase a ještě v derby, to bolí dvakrát tolik, nebudu nic zastírat, nejsem diplomat. A hlavně mě zarážely ty výkony, jak s Děčínem, tak s Kolínem. Mohli bychom si alibisticky říct, že Kolín sestavil tým na medaili, ale ona je prohra a prohra. Průběh zápasu absolutně neodpovídal tomu, co chceme předvádět za basket. Vůbec tam nebyla týmová chemie, výkony nových hráčů se mi nelíbily. Proto jsme museli reagovat. Nechceme se do těch špatných výkonů víc a víc bořit. Na to konto jsme se shodli s trenérským týmem, že se Steven Haney musí opustit náš tým, protože absolutně nenaplnil očekávání.

Čím to je?

Nechápu to, musím se trenéra zastat, protože my nevytahujeme hráče jako králíky z klobouku naslepo, pečlivě je skautujeme. Haney měl velice slušná čísla v dobrých ligách v minulosti, ale bohužel sem přišel kluk, který je poloviční, spíš třetinový. Nevíme proč. Kouč s ním mluvil dlouho, zkoušeli jsme ho nakopnout, ale je na něm vidět, že je v tuto chvíli na svém maximu a víc nám už nemůže nabídnout.

A co Callahan?

Je to zkušený hráč, který hrál i nejvyšší německou a polskou ligu, ale není ani na patnácti procentech toho, co od něj chceme. U něj jsme se rozhodli, že mu ještě dáme šanci. Ale má od nás výstrahu, že musí razantně změnit své výkony. Basket je hra, kde se vše odvíjí od rozehrávače a on bohužel v tuto chvíli absolutně nenaplňuje potenciál a statistiky z minulých let.

Budete někým nahrazovat Haneyho?

Určitě, trenér má za úkol najít adekvátní náhradu, nicméně si nemůžeme dovolit chybovat znovu tak, jak jsme chybovali s výběrem Stevena. Takže možná někdo přijde zítra, možná za týden, uvidíme. Každopádně na tom intenzivně pracujeme, chceme basket v Ústí držet na vysoké úrovni. Náš klub nestagnuje, jdeme nahoru, chceme ty výkony mít jiné než teď. Proto ta rychlá reakce.

V čem se Ústí musí zvednout především?

Jednoznačně v útoku, jsme v něm absolutně plonkoví. Nás si soupeř může odskautovat tak, že musí ubránit jen Svejcara a Pecku a zbytek je jedno. A to my nechceme. My chceme mít body rozložené na více hráčích. Svejcar je totální dříč, v těch dvou zápasech předvedl, že i když ho soupeři absolutně drtí celých 40 minut, tak si svoje odvede, Pecka to samé. Ale potřebujeme víc bodových hráčů. Snad Callahan pochopí, že tu roli v týmu musí úplně jinak uchopit a zvedne se. Ale může se i stát, že nás nepřesvědčí a budeme se muset vydat jinou cestou. Tlak na ty kluky prostě musí být, nejsme tady ve škole v přírodě, chceme výsledky. Profesionální sportovec to musí ustát.

Nemrzí vás teď o to víc, že jste se nedomluvili na návratu do Ústí s Lambem Autreym?

Když mu nevyšlo angažmá na Kypru, měli jsme už kádr hotový. Ale na rovinu v tuto chvíli říkám, že by nám obrovsky pomohl, což jsme nemohli vědět, když jsme se vydávali jinou cestou. Po bitvě je každý generál, nechci říkat co by kdyby. Je jasné, že Lamb by nám pomohl, ale je v Kolíně a my se musíme soustředit na další zápasy. Po dohrávce v Nymburku máme Slavii, Hradec, USK a Ostravu, to jsou zápasy, které musíme vyhrát, abychom byli tam, kde chceme být.