Nymburk zaútočí na 20. český titul, basketbal vyhlíží rekordní návštěvy

Pětinásobný šampion z Opavy měl vstoupit do soutěže o víkendu proti úřadujícím vicemistrům z Ústí nad Labem. Kvůli povodni, která zatopila místní halu, ale musel duel odložit.

„Existovala možnost prohození pořadatelství, ale s tím by musely souhlasit oba týmy. A ve chvíli, kdy Ústí nad Labem nemá v daný hrací den halu, zápas přeložit nemůžeme. Proto budeme hledat nový termín. Varianta, že by se hrálo v Opavě, není reálná. V Opavě mají nyní úplně jiné starosti, než hrát basketbal,“ řekl sportovní ředitel ligy Šimon Sedlařík.

Vedení soutěže čeká na vyhodnocení stavu a další informace o škodách. Opavskému klubu poskytne podporu. „Chci ubezpečit, že Česká basketbalová federace je ve spolupráci s ligou připravená dle svých možností pomoci a vyjít basketbalistům Opavy vstříc,“ uvedl místopředseda svazu Zdeněk Bříza. Poskytnout mohou například mobilní palubovku, koše či další zařízení.

Favoritem soutěže bude mistrovský Nymburk, který vloni porazil ve finále Ústí nad Labem a vrátil se po roční pauze na trůn. Před sezonou posílil také o kanonýra Matěje Svobodu, který přišel z Děčína. „Podle všeho to vypadá, že by Nymburk mohl být ještě silnější než vloni,“ podotkl Sedlařík.

Středočeši budou tento týden také bojovat v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů. Opava a Brno se zúčastní mezinárodní soutěže ENBL. „Ta pozornost, která se věnuje Severoevropské lize, je na místě. Zápasy jsou tam velmi kvalitní. Jediná cesta, jak soupeřit s ostatní konkurencí, jsou tato mezinárodní utkání,“ doplnil Bříza.

Po dvou sezonách se do nejvyšší soutěže vrací GBA Jindřichův Hradec. Jihočeši nahradili Geosan Kolín, který nedostal licenci. Jde o třetího nováčka v posledních třech letech. „K severočeskému, moravskoslezskému a pražskému se přidává další derby, kdy Jindřichův Hradec bude hrát s Pískem. Jindřichův Hradec se s tou situací, která pro něj není snadná, popasoval skvěle. Je vidět, že chce hrát roli i v následujících sezonách,“ uvedl Sedlařík.

Formát soutěže je beze změn. Po 22 kolech základní části přijde nadstavbová skupina A1 pro osm nejlepších a A2 pro zbývající čtyři celky. První šestice mužstev z A1 si zajistí postup do play off, sedmý a osmý celek se utkají v předkole s prvním a druhým z A2. Poslední tým půjde do baráže s vítězem první ligy. Play off včetně finále se hraje na čtyři vítězné zápasy.

Stejně jako vloni se uskuteční také speciální formát společného vyvrcholení Česko-slovenského poháru. Trofej obhajuje Nymburk, který vloni zdolal Levice. Finálový turnaj bude nyní hostit od 12. do 14. února Bratislava. Tradiční All Star Game proběhne 2. března.

Organizátoři chtějí pokračovat v trendu zvyšování návštěvnosti. Vloni dorazilo do hal dvanácti týmů rekordních více než 223 tisíc diváků. Šampion získá Pohár Jiřího Zídka staršího, který byl poprvé udělen v minulé sezoně.

„Jsme rádi, že zápasy přitahují více fanoušků, a dlouhodobě se snažíme zaujmout a k basketbalu přilákat hlavně mladší generaci. O tom svědčí i nový ligový pohár, vytvořený technologií 3D tisku - což je v českém sportu naprostý unikát. Věříme, že s naší podporou bude v tomto směru basketbal mezi sportovními svazy vyčnívat,“ uvedl Jindřich Skrip, ředitel úseku marketingu a komunikace pojišťovny Kooperativa, která je nadále titulárním partnerem ligy.