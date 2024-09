Pardubice vstoupily do sezony porážkou, Schilb se do Prahy vrátil vítězně

Čtyřicetiletý americký rodák a někdejší český reprezentant Schilb, jenž se v létě zařadil do trenérského týmu krajana Davida Galea, odehrál při své premiéře v nové roli přes 26 minut a připsal si šest bodů. USK táhl na Folimance Jaden Campbell, který nastřílel 32 bodů.

Pardubice si nechaly soupeře utéct už v první čtvrtině, kterou prohrály 19:27 a manko už nedohnaly. „Nefungovalo nám nic, co fungovalo v přípravě. V útoku to docela fungovalo, dostávali jsme se do střel, ale v obraně se nám nedařilo. Nechali jsme rozehrát střelce soupeře, to byl problém,“ posteskl si Šotnar, jenž v minulé sezoně dovedl Ústí nad Labem k historickému stříbru.

Děčínu ve vyrovnaném duelu pomohli k vítězství Jordan Ogundiran a Isaac Davidson, kteří shodně nastříleli 23 bodů. Ostravu nezachránil ani Lamb Autrey, jenž po přestupu z Ústí zapsal proti Děčínu, jehož dres v minulosti rovněž oblékal, double double za 19 bodů a 10 asistencí. Navíc přidal osm doskoků.

Utkání Nymburk - Slavia Praha a Opava - Ústí nad Labem byla odložena. Úřadující šampioni o víkendu bojují v kvalifikaci o Ligu mistrů, opavští basketbalisté ještě odstraňují škody v domácí hale po povodních.