Trenér Ústí: Američany překvapilo, že náš basket je tvrdší než na univerzitě

Petr Bílek
  17:44
Zatímco hráči si užívali dovolenou, trenér ústeckých basketbalistů Tomáš Reimer usedl před obrazovku a koukal na zápasy potenciálních amerických posil. V součtu to vydalo na telenovelu. „Než posilu oslovím, vidím pět až deset celých zápasů z univerzity,“ prozradil loňský nováček v NBL.
Ústecký kouč Tomáš Reimer

Ústecký kouč Tomáš Reimer | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ústecký kouč Tomáš Reimer
Ústecký kouč Tomáš Reimer slaví s fanoušky.
Ústecká lavička s koučem Tomášem Reimerem (vlevo)
Ústecký kouč Tomáš Reimer slaví s fanoušky výhru nad USK Praha.
5 fotografií

Po stříbrném třesku měl k dispozici nový kádr, který dovedl do čtvrtfinále, teď kompletně obměnil zahraniční sestavu. Rozehrávači Jay Young a Nick Johnson jsou v Evropě poprvé, křídelník Jordan Glover a pivot Sha’markus Kennedy už platí za harcovníky.

Je těžké sehnat Američany, kteří ctí víc tým než osobní statistiky?
Myslím, že výběry pro letošní sezonu se povedly. Američtí hráči nejsou tak individualističtí jako loni, podle toho jsme je i vybírali. Chtějí se ukázat v Evropě, aby se dostali do dalších týmů. Po komunikaci s jejich trenéry na univerzitách nebo podle stylu, který hrají na jednotlivých školách, můžete poznat, jestli hráč bude brát všechno na sebe, nebo zda je schopný a ochotný taky přihrávat.

Kontaktujete i trenéry v USA?
Ano. Když si hráče vyberete, snažíte se o něm získat co nejvíc informací, ať už basketbalových, nebo charakterových. Samozřejmě trenér z univerzity taky chce, aby se jeho hráč do Evropy dostal, takže málokdy na něj řekne negativní věci. Takže kontaktujete ještě bývalé nebo současné hráče, kteří působí v NCAA a proti vyhlédnuté posile hráli nebo dokonce byli v jednom týmu.

Už jsme lukrativní adresa, těší šéfa Ústí. Novou zbraní je širší rotace

Jak složité je shánět kontakty?
Těžké to je. V tom mělo loni výhodu Olomoucko, protože jeho americký trenér Andy Hipsher má tatínka, který je známý kouč v NCAA. Četl jsem v rozhovoru, že si zjišťuje i od učitele matematiky, jak se hráč chová. Samozřejmě tak daleko nejsme, takové kontakty nemáme. Ale musíme si zjistit i to, jestli nebyl zraněný. Není to jen o sestřihu, já vidím vždy pět až deset celých zápasů z univerzity.

Bude charakter týmu jiný než loni?
Nováčci se teprve rozkoukávají, zvykají si na evropský basket, ten je tvrdší než univerzitní. Byli z toho překvapení. Zatím se jeví, že charakter týmu jiný bude. Loni jsme začínali sezonu s osmi hráči, letos jich máme deset až jedenáct. To je směr, kterým jsme chtěli jít. A doufám, že bude i týmovější hra než loni. Parta se vytvořila dobrá, Američané s našinci si sedli. Je dobrá chemie i energie v mužstvu.

Jak se to projevuje?
Měli jsme i společné týmové aktivity a všichni jsou komunikativní, všichni do toho oproti loňské sezoně zapadli. Když máme volnou halu, spousta amerických hráčů se s českými domluvila a šli střílet společně. Je fajn, že chtějí sami od sebe, ne aby jim to přikazoval trenér. V tom je naše prostředí zdravé.

Je těžké Američany přesvědčit o týmovosti?
Mám výhodu, že tady máme zkušenější české hráče, kteří si to kolikrát sami vykomunikují v šatně. Nechávám je, ať před zápase, nebo v poločase, aby si k tomu tým řekl své dříve než já jako trenér. V tom mi kabina hrozně moc pomáhá.

Bude některý z cizinců zase hvězdou celé ligy jako loni Varner, její nejlepší střelec?
Všichni Američané, kteří k nám přišli, mají potenciál na to přerůst naši ligu a jít dál. Asi to nemůžou být všichni čtyři najednou, až čas ukáže, který to vezme za správnou stranu. Nejen bodově, protože není náš primární cíl mít nejlepší střelce ligy, ale i asistencemi, doskoky, užitečností.

Jaký je váš cíl?
Být do šesté příčky po základní části. Liga bude opět vyrovnaná. Co sleduji týmy v přípravě, hrají zajímavý basket. Loňská sezona ukázala, že jedna dvě výhry můžou rozhodovat mezi druhým a šestým místem.

Čeká vás druhá sezona v NBL. Skončila doba hájení?
Spousta lidí, co už to prožili, mi říká, že druhá sezona bývá těžší než první. I do této jdu s ohromným respektem. Nevnímám, že bych už měl zkušeností na rozdávání. Možná je pro mě i ponaučení, jak loňský ročník končil. Od prvního zápasu jde o všechno, protože na konci může rozhodovat každé vítězství. Když prohrajete třeba v prvním kole, na konci se vám to může sečíst a vy nezačínáte play off na domácím hřišti. V úvodu angažmá jsem říkal, že chceme dávat prostor mladým hráčům. Klidně ať kvůli tomu prohrajeme jedno utkání, ale na konci sezony nebo do dalších let se nám to vrátí. Ale na konci sezony to chybělo.

Co jste se za rok naučil?
Že mám méně prostoru měnit určité věci během roku, protože sled zápasů je rychlejší, než když jsem fungoval u mládeže. Měl jsem týden až 14 dní mezi utkáními, mohli jsme víc trénovat. Takže záleží, jak se podaří poskládat tým. Jestli jsou to hráči, kteří systém pochytí za jeden dva dny, nebo ani za týden; to pak je problém, protože to vnáší negativní emoce do šatny. I s tím jsme skládali letošní tým, aby hráči byli basketbalově inteligentní, abych já jako trenér mohl během sezony co nejrychleji reagovat s případnými změnami.

Ústí nad Labem, 20. 4. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Basket Brno, 4. zápas čtvrtfinále play off. Domácí Ondřej Šiška a jeho průnik.

Proč jste neudrželi na rozehrávce Ondřeje Šišku? Tvrdil, že až takový zájem necítil, a odešel do Olomoucka.
Ondra se netajil ambicemi hrát basket 3 na 3 s Titány (český profesionální tým), věnovat se tomu trochu víc. Já si dlouho vyhodnocoval jeho spolupráci s Tomášem Vyoralem. Nabídku od nás dostal, rozhodl se pro tu z Olomouce. Je určitě možné, že z jejich strany mohl být větší hlad, pro Ondru je zajímavé, že si tam zahraje mezinárodní soutěž, má to blíž k rodině. Já nikdy nepřemlouvám hráče, nevolám jim, není to můj styl. Akceptoval jsem to.

A probudíte pivota Adama Pecháčka, posilu z Děčína?
Doufám, jinak bychom ho sem nepřivedli. Myslím, že Adam je pořád nadstandardní hráč na NBL. Předloni v Opavě s ním byl kouč Petr Czudek spokojený. Že druhý půlrok v Děčíně toho tolik neodehrál, to bylo rozhodnutí trenéra. Myslím, že by na to měl a byl by pro ně přínosem. Co se tam stalo, o tom běží spousta zákulisních informací, ale na to se soustředit nechci. Adam se jeví dobře, mentálně ho to nepoznamenalo a je správně motivovaný ukázat v Čechách, že pořád může být dominantním hráčem v lize. Pracuje tady velmi dobře.

Trenér Ústí: Američany překvapilo, že náš basket je tvrdší než na univerzitě

