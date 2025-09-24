Do týmu loňského ligového semifinalisty chce zapracovávat mladé hráče, pozici rozehrávačské jedničky po Waltonovi převezme jedenadvacetiletý Tadeáš Slowiak, šanci brzy dostane i šestnáctiletý Marek Houška, syn klubové legendy Jakuba Houšky.
Byť má Grepl pověst emotivního a přísného trenéra, talenty českého basketu prý nevystrašil. „Já mám takové renomé tyrana, ale Jurský park už dávno proběhl, takže Tyrannosaurus rex je prostě minulost. Když mě hráči poznají blíž, tak si nemyslím, že se mě bojí,“ usmívá se Grepl.
Takže ani Houška junior z vás nemá strach?
Ne! Hráči mohou mít nějaký respekt, někdy třeba větší, ale když poznají tu situaci blíž, tak jsou v pohodě. Zeptejte se Tedyho Slowiaka, ten ode mě v posledních dvou letech skousl obrovský tlak. Ale bylo to z důvodu, aby ten tým mohl převzít jako rozehrávač. Nebylo to proto, že se Grepl potřeboval vylejt, vyřvat, vyječet, a bral si k tomu samozřejmě toho nejmladšího. Bylo to s nějakým výhledem, což plno lidí nevidí.
Jak na vás působí Marek Houška?
Má obrovskou výhodu, že si nepřipouští jakýkoliv problém. To je z velké části jeho talent, který dostal do vínku. Nezná strach, trému, typově je to velmi zajímavý hráč. Je z Děčína, syn legendy, místního hrdiny. Šanci určitě dostane, dřív nebo později. Jen musíme vyřešit, jak to nadávkovat. Bude pod obrovským tlakem ze strany fanoušků, trenérů, soupeřů i sám sebe. Bude velmi zajímavé sledovat, jak se to bude vyvíjet. Je na nás trenérech, abychom to nepokazili a vytvořili mu co nejlepší servis pro jeho rozvoj.
Jak reaguje, když na něj houknete?
Když přišel, tak vůbec nereagoval. Neřešil, že Grepl je takový nebo makový. Bere to takhle: Chci prostě hrát a trénovat s prvním týmem a nic víc mě nezajímá. A jestli mi trenér řekne, že jsem ten nebo onen, to vůbec neřeším. A velmi zajímavé je, že když už ten trenér něco řekne, nebere to tak, že ho někdo seřval. Přemýšlí o tom, proč na mě asi vyjel? A tohle je vzácné. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, postavou je to kostitřas, potřebuje trénovat mezi chlapy, pracovat na sobě i individuálně. Jiný talent Matěj Buben nám utekl do Badalony, ale pro Marka Houšku neexistuje nic jiného než Děčín. A to zvedá daleko větší odpovědnost na nás jako trenérský tým. Aby se dostal ve své kariéře co nejvýš.
Do předního evropského týmu, nebo až do NBA?
To se nedá říct. Má velmi dobrý potenciál, zajímavý somatotyp, dobře nastavenou hlavu. Ale neovlivníte, co se může stát. Zranění, diskotéková doba, přítelkyně, to nejde ovlivnit. Já pro něj chci udělat co nejlepší servis, abych mu pomohl dostat se na co nejvyšší basketbalovou úroveň.
Rozehrávačem číslo jedna bude v Děčíně další mladík Tadeáš Slowiak. Ustojí ten tlak?
Sezona ukáže. Co se týká Tedyho, je to logický krok. Poté, co se zranil A. J. Walton, tak dokázal tým z nejtěžší pozice táhnout. Velmi dobře se s tím popral. Nepokakal se z toho, ukázal i koule, které k tomu jsou potřeba. Proto mu šanci na té pozici jedna dáme. Za zády bude mít Lukáše Feštra, bude ho podporovat z pozice back upa, jak to dělal už po zranění Waltona.
Jak těžké rozhodnutí pro vás bylo neprodloužit smlouvu s A. J. Waltonem?
Bylo to hodně bolestivé. V mých prvních sezonách v Děčíně jsem s pozicí rozehrávače haproval, po intenzivním hledání jsem narazil na A. J. Waltona, jehož jsme se rozhodli přivést za každou cenu. A byl to velmi dobrý krok. Během těch tří let jsme tým dokázali dotáhnout ke skvělým úspěchům, k nejlepší sezoně v historii klubu (triumf poháru a stříbro v lize v sezoně 2022/23). Když se letos A. J. zranil, byly to strašné pocity. V koutku duše jsme doufali, že to nebude až tak fatální, ale tušili jsme, že je problém. Bohužel ta zranění k profi sportu patří, stejně jako vyhazovy trenérů. Občas musíte udělat i rozhodnutí, která jsou sice bolestivá, ale nutná. Přemýšleli jsme o tom hodně dlouho, co kdybychom to udělali tak či jinak. Ale nebyla jiná varianta.
Bude podle vás ještě Walton pokračovat v kariéře?
Já bych mu to hrozně přál, doufám, že bude. Ale z mé zkušenosti vím, že je strašně těžké se vracet zpátky po takhle vážném zranění a hlavně mít tu vůli neustále pracovat dál. Nejen to koleno, ale celé tělo uvádět do stavu, aby byl ještě bude schopný pokračovat.
Jen jednu sezonu v Děčíně vydržel pivot Adam Pecháček, proč neuspěl?
Je to velmi zajímavý typ hráče, ale ne vždy si to všude sedne. Já sám ze sebe udělal přede všemi trochu blbce v tom, že jsem řekl, že to je hráč na úrovni reprezentace. Neříkám, že si to úplně myslím, spíš jsem ho chtěl motivovat k tomu, aby měl co nejlepší sezonu a třeba mohl strávit i víc let v Děčíně. Co si budeme povídat, a viděli jsme to i na letošním mistrovství Evropy, Česko nemá moc pivotů, a když už nějakého má, tak se o něj samo dobrovolně připraví. A Adam je český hráč, tak šanci dostal. V sezoně se mu dařilo někdy víc, někdy méně, nějaká čísla měl, my potřebovali trochu vyšší. A po našem třicetibodovém debaklu v Ústí jsme se rozhodli, že tak to dál nejde, že musíme tým trochu pozměnit. A Adam byl jedním z těch kroků, kterými jsme se to rozhodli řešit.
A teď po něm sáhl váš ústecký rival.
Z Adamova pohledu to dává smysl, můžu mu jen popřát štěstí, snad se mu bude dařit víc než u nás.
Jaký dojem máte z posily Dashawna Davise, který má nahradit hvězdu minulé sezony Jordana Ogundirana?
Je to typický hráč na pozici 2, vyšší než Jordan, což je z mnoha důvodů pro nás výhoda. Mrštnost Ogundirana nemá, v tom byl on výjimečný. Je to skórer, umí střílet, najít spoluhráče. Je velmi tichý, ne tak extrovertní jako Ogundiran. To mi úplně nevadí, protože Lukáš Feštr a Maksim Šturanovič s tímhle pomůžou. Od Davise si slibuju hodně, po velmi kvalitní univerzitní kariéře sice hrál rok norské lize, která si nemyslím, že je lepší než česká, ale dokázal se prosadit i v ENBL, což je kvalitní evropská soutěž. Dobré je i to, že to jen nejen skórer a combo guard, ale zároveň může alternovat i jako rozehrávač.
Dosud jste stvrzoval prodloužení spolupráce s Děčínem „podáním ruky“ s šéfem Lukášem Houserem, teď jste uzavřel tříletý kontrakt. Proč ta změna?
Byli jsme domluvení na pokračování už v půlce sezony a po ní jsem zaznamenal určitý zájem z jiné strany. Když jsme si na to téma sedli s Lukášem Houserem (generálním manažerem Děčína), sám jsem navrhnul, jestli bychom se mohli domluvit na delší dobu. Byl jsem překvapený, že z něj hned vypadlo, že je rád. Domluvili jsme se na tři roky, podali jsme si ruku a tím to bylo stvrzené. Naše vyjednávání trvalo pár vteřin a musím za sebe říct, že to je jednání naprosto neuvěřitelné. Všichni kolegové trenéři by mi to mohli jen závidět.
Kdo se o vás zajímal?
Nebyl to vyloženě zájem, spíš nějaké naťukávání. Z Česka i ze zahraničí. Já tomu nevěnoval moc velkou pozornost, priorita pro mě byla jasná.
Nová smlouva znamená, že byste měl v Děčíně vydržet nejméně deset sezon.
Je to na jednu stranu rozhodně velmi příjemné, na druhou velmi zavazující. Ale není to nic, že by vám někdo něco garantoval, když nejsou výsledky, je vždy jednodušší vyměnit trenéra než celý tým. Pro mě se vlastně nic nemění.
Jaký máte pocit z přípravy?
Nerad k tomu něco říkám. Loni jsme odehráli přípravu velmi dobře, vše běželo jako po másle, žádný problém nebyl. Všechny zápasy kromě jednoho nedohraného jsme vyhráli, vše bylo zalité sluncem. A pak se nám to krok po kroku začalo bortit. Pro mě je důležité, že mám všechny hráče zdravé, hodnocení bych nechal až po základní části NBL.
Kvůli rekonstrukci haly začínáte ligu sérií sedmi zápasů venku, jaká to je komplikace?
Je to velmi nepříjemné pro mě i hráče. Pokusím se na to tým připravit co nejlépe, ale za ty změny v hale jsme rádi, měly přijít už dříve. Lepší pozdě než později. Držíme ústa a krok a těšíme se na to, že budeme hrát ve zrekonstruované hale.
Jaká bude síla Děčína?
Věřím, že se nám to podaří posunout zase na trošku lepší úroveň než loni. Ale uvědomuju si, že basketbalová pravda leží na hřišti, až sezona ukáže. Krize, které zákonitě přijdou, teprve ukážou, jak tým je silný, kam až bude schopný dojít.
Budou i letos v basketbalové lize všichni nahánět Nymburk?
Nazval bych to tak, že máme jeden plus 11 týmů. Nymburk je jasný favorit, těch ostatních jedenáct bude na velmi podobné úrovni, každý se bude chtít dostat do top 8. I my chceme hrát elitní skupinu, uděláme pro to maximum. Dál se vůbec nedívám.