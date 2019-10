Vítězství jsme si zasloužili, těšil kouče Pardubic jednoznačný výsledek

„Myslím, že jsme si výhru zasloužili. Dávali jsme jednoduché koše, trefovali jsme se z dálky... Jsme spokojeni,“ přemítal po utkání Kenneth Scalabroni, trenér Beksy.

Jeho svěřencům opět vyšel vstup do zápasu, za pět minut to bylo 15:5 pro domácí, ale Brno se přece jen i díky zónové obraně dokázalo vrátit do utkání a ještě v první čtvrtce srovnalo na 18:18.

„Začátek byl podařený, ale Brno se nevzdávalo a udrželo s námi krok. Velmi důležitá pro nás byla trojka na konci prvního poločasu,“ řekl Scalabroni.

Na svědomí ji půl minutky před pauzou měl nejproduktivnější hráč utkání Tomáš Vyoral (23 bodů), jenž tak zařídil průběžné vedení Beksy 41:38. To už Východočeši nepustili, a i když bylo ve třetí čtvrtce skóre ještě chvílemi vyrovnané, na jejím konci byli vepředu o 17 bodů.

„Ve druhém poločase jsme hráli o dost lépe hlavně na obranné polovině hřiště, což nám zvedlo sebevědomí,“ byl rád Scalabroni.

Poprvé od svého konce na lavičce svitavských Turů se na Dašické objevil kouč Lubomír Růžička, jenž se v létě ujal trénování právě v Brně.

„Zápas hodnotím ve dvou rovinách. V prvním poločase jsme domácí trochu zaskočili zónovou obranou, ale ve druhém se ukázala jedna podstatná věc: Dostaneme se do deficitu -8, - 10 a hráči dají hlavy dolů, což se ve všem projeví,“ říkal po duelu za poraženou stranu.