Úspěšná prohra v derby. Ostravané odjížděli z Opavy s pochvalou

„Dlouho nám trvalo, než jsme dali koš,“ připomněl opavský křídelník Jan Švandrlík, který se postaral o první bod svého celku, když proměnil trestný hod. Bylo to v čase 3:24 minuty a v tu chvíli byl stav 1:9.



„Nevím, jestli v tom bylo trochu podcenění, nebo nás poznamenalo, že se nám v minulých zápasech úplně nedařilo,“ pátral po příčinách špatného vstupu do utkání Jan Švandrlík. „Než jsme se trochu dostali do tempa, bylo to hrůzostrašné, ale nakonec jsme to zvládli.“

Opavští stihli otočit skóre ve svůj prospěch v poslední vteřině první čtvrtiny. Pak si vedení hlídali.

„Opava je silný tým, kterému jsme celou dobu vzdorovali,“ uvedl mladý ostravský pivot Dominik Žák. „Těší nás, že jsme vyhráli doskok, ale potápěly nás ztráty.“

Těch měli Ostravští 22, zatímco domácí 16. V doskocích byl poměr 38:34 pro hosty.

„Hned z prvního útoku mělo enháčko čtyři útočné doskoky,“ upozornil opavský asistent trenéra Kryštof Vlček. „Naši hru zvedli kluci z lavičky. Pozitivem je, že všichni naši hráči, kteří nastoupili, si připsali nejméně pět bodů. A soupeře jsme donutili k dvaadvaceti ztrátám, což bylo ale vše...“

Jan Švandrlík upozornil, že se nestává, aby některý ze soupeřů měl užší kádr než Opava. „Ostrava je na tom podobně, takže možná jí i trochu docházely síly,“ řekl Švandrlík. V sobotním derby Opavští nasadili devět hráčů, hosté deset.

Ostravský trenér Peter Bálint prohru o 11 bodů považuje za úspěch. „Opava nebyla v top formě, nehrála s lehkostí jako obvykle,“ uvedl. „Problémy nám dělala jejich zóna, proti které jsme byli místy bezradní. Jenže kdybychom takto hráli i v předchozích zápasech, mohli jsme být v tabulce výš.“ Zatímco Opava je druhá, Ostrava předposlední, jedenáctá.