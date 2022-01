Derby s dvěma vyloučenými. Opava utnula s Ostravou mučivou sérii proher

Třicet devět vteřin před koncem druhého poločasu měli basketbalisté Opavy čtyřbodový náskok, ale ostravský Isaac Vann vyrazil do útoku. Střílel jen do obroučky a jeho spoluhráči ani nadvakrát míč do koše nedopíchli... Opavští tak ukončili sérii čtyř porážek za sebou, v sobotním závěrečném kole základní části národní ligy porazili NH Ostrava 80:68.