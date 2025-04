Zatímco v pátek Slezané první hrozbu vyřazení s přehledem odvrátili, v olomoucké Čajkaréně po celý zápas jen dotahovali ztrátu. Když už se jim v úvodu druhého poločasu podařilo vyrovnat na 40:40, soupeř odpověděl devítibodovou šňůrou, o kterou se trojkami postarali Noah Carter, John-Michael Wright a kapitán Adam Goga.

Domácí hráči se ve třetí čtvrtině celkem trefili devětkrát zpoza oblouku a získali zápas pod kontrolu. V poslední části pak definitivně zlomili favorita od stavu 71:57 desetibodovou sérií, při níž proměnili osm trestných hodů za sebou.

Olomoucký Jacob Evans postupuje směrem ke koši.

Olomoucký lídr Carter zaznamenal 24 bodů a pět trojek, Wright přidal 19 bodů, Jacob Evans vedle 12 bodů doskočil 10 míčů. Opavští se nemohli tentokrát tolik opřít o tříbodovou střelbu jako v předchozím zápase, s devíti trefami se nedostali ani na čtvrtinovou úspěšnost a o mnoho hůř doskakovali (29:48). V Olomouci v play off prohráli i třetí zápas, v základní části tam přitom oba duely vyhráli. Nejlepším střelcem hostů byl s 16 body Robert Howard.

„Asi nikoho nenapadlo, že ze sedmého místa půjdeme do semifinále. Je to splněný sen. Série s Opavou byla z naší strany povedená. Už úvodní zápasy naznačily, že na soupeře máme. Doma se nám to potvrdilo a poslední zápas všechno završil,“ shrnul olomoucký pivot Dominik Žák. „Ukázalo se, že máme skvělý tým. Na hřišti i mimo halu. Jsme dobrá parta, rozumíme si. To bylo vidět v klíčových situacích zápasů. Hráli jsme jeden za druhého,“ dodal.

Porada opavských basketbalistů při šestém čtvrtfinále proti Olomoucku.

Opava po předloňském zisku titulu i podruhé vypadla ve čtvrtfinále. Před rokem nestačila na Ostravu. „Jsme smutní, stejně jako před rokem. Mrzí nás to kvůli našim skvělým fanouškům, ale nedá se nic dělat. Poslední zápas jsme prohráli a je třeba uznat, že soupeř byl prostě lepší a postoupil zaslouženě,“ konstatoval končící trenér Petr Czudek.

„V posledním zápase jsme nebyli dobří na doskoku. Ve třetí čtvrtině jsme přestali hrát agresivně v obraně, dostali tři rychlé trojky a soupeř dostal křídla. Bylo to mé poslední utkání na opavské střídačce, život jde dál, uvidíme, co přinese,“ řekl kouč, který u týmu končí po 13 letech.