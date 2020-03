Nymburk se dostal v Olomouci pod tlak. A to je dobře, tvrdí Hruban

„Kdybychom pokaždé vyhrávali o třicet bodů, tak by nám to nepomohlo. Takže je dobře, když nás soupeři donutí hrát až do konce jako Olomoucko. Měli jsme dobrý začátek, pak se domácí chytli těžkými střelami a dotáhli se. Zaslouží pochvalu za to, jak bojovali,“ prohlásil nejlepší nymburský střelec Vojtěch Hruban, který zatížil konto soupeře 16 body.

Hanáci už v první čtvrtině prohrávali dvouciferným rozdílem, ve druhé čtvrtině se i tak dokázali zvednout. Nápor zahájil trojkou ve 14. minutě Palyza a stejný hráč o pět minut později další střelou z dálky dokonce otočil skóre. V poločase Olomoucko ztrácelo pouze pět bodů.

„Bylo to lepší než v minulém kole. Poučili jsme se. Věřím, že s takovým výkonem bychom Opavu porazili. Viděl jsem od nás velký posun. Škoda že nám Nymburk utekl už na začátku. Pak jsme je stahovali, ale stálo to hodně sil,“ poznamenal domácí Marek Sehnal.

Od třetí čtvrtiny začali hosté bodově unikat a využili menší sehranosti obměněné sestavy. „My jsme se snažili, ale po těch změnách to na nás ještě bylo moc,“ uznal kouč domácích Predrag Benáček. „Nymburk trestal všechny chyby. Ve druhém poločase jsme měli příliš mnoho ztrát, a to proti týmům, jako je Nymburk, prostě nejde,“ dodal.

Především s druhým poločasem byl spokojený hostující trenér Oren Amiel: „Víme, že Olomoucko hraje chytře a hodně ofenzivně, snažili jsme se na to zaměřit. Na chvíli jsme na to zapomenuli a soupeř se vrátil do zápasu. Ale zareagovali jsme velmi dobře.“