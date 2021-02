Kolínští sypali v Prostějově trojky. A když to nešlo, spasil je Jelínek

Proti Kolínu v závěrečné minutě sice snížili na rozdíl tří bodů, koncovku si přesto tým z Polabí dokázal pohlídat.

„Hosté vyhráli zaslouženě, protože prakticky po celou dobu vedli. Mrzí mě první poločas, hlavně druhá čtvrtina, kterou se nám nepodařilo odehrát, jak jsme si přáli. Přitom jsme věděli, že Kolín má výborné vstupy do zápasů a právě v té době získává náskok,“ posteskl si trenér Olomoucka Predrag Benáček.

„Cením si, že se hráči dokázali vrátit a bojovali až do konce. Dělali, co mohli, na soupeře, který dá tolik trojek, se obtížně něco vymýšlí.“

Kolín hrál jednoduše a účelně. Trpělivě kombinoval a hledal volné střelce. Díky tomu si vypracoval až jedenadvacetibodový náskok, pak ale povolil a domácí ztrátu téměř vymazali.



„To se nám stává opakovaně, jednou na to doplatíme. Doufám, že to bude co nejpozději,“ poznamenal kolínský rozehrávač Adam Číž, který v utkání sice neproměnil ani jeden z devíti trojkových pokusů, jinak ovšem zářil. Vůbec neslezl z palubovky a rozdal sedmnáct asistencí, jedná se o rekord sezony a druhý nejlepší výkon ligové historie. Vévodí Michal Čarnecký s 19 asistencemi. „Náš recept na úspěch je jednoduchý. Do popředí tabulky nás dostala střelba trojek, proto v tom pokračujeme,“ mrkl Číž.

K vítězství hostujícího výběru přesto významně přispěl Jiří Jelínek, pivot, který se z trojkové vzdálenosti netrefil a do zápasu vstoupil až po přestávce. V rychlém sledu zaznamenal osm bodů a přidal tři důležité zákroky v obraně. „Byl x faktorem utkání. Přišel na hřiště, když byl tým v krizi, a spoluhráče uklidnil,“ ocenil příspěvek zkušeného basketbalisty kolínský kouč Miroslav Sodoma.

První domácí ligové střetnutí odehrál Jalen Henry, podkošová posila Olomoucka. Během třiceti minut dal osm bodů, přidal pět doskoků a naznačil svůj potenciál.

„Potřebuji se ještě s týmem trochu sehrát, myslím, že to nebude trvat dlouho,“ věří Henry, který naposledy hrál ve Sportingu Lisabon a v Evropě hraje třetí sezonu v řadě. „Je to výhoda, protože jsem na evropský basketbal zvyklý. Hlavně v obraně se hraje trošku jinak než ve Spojených státech. Vím, co mám dělat.“