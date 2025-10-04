Svěřenci trenéra Orena Amiela první čtvrtinu prohráli o dva body, ve druhé ale nasadili k obratu a do konce poločasu si vypracovali dvouciferný náskok. Zápas pak definitivně zlomili výborným nástupem po přestávce, kdy třináctibodovou šňůrou odskočili na rozdíl 24 bodů. Vedení v závěru navýšili až na 33 bodů, v koncovce pak Válečníci jen mírně korigovali.
Nejlepším střelcem zápasu byl v dresu poražených Dashawn Davis s 26 body. V týmu Nymburka dal Marcus Santos-Silva 14 bodů, reprezentační kapitán Vojtěch Hruban přidal o dva méně.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
3. kolo
ERA Basketball Nymburk - BK Armex Energy Děčín 97:68 (15:17, 41:31, 68:44)
17:30 USK Praha - Pardubice,
18:00 Olomoucko - Ostrava, Opava - Písek, Slavia Praha - Brno.
Tabulka:
|1.
|Nymburk
|3
|3
|0
|291:224
|100
|2.
|Pardubice
|2
|2
|0
|168:140
|100
|3.
|Písek
|2
|2
|0
|154:137
|100
|4.
|Brno
|1
|1
|0
|87:64
|100
|5.
|Opava
|2
|1
|1
|178:156
|50
|6.
|Slavia Praha
|2
|1
|1
|159:183
|50
|7.
|Hradec Králové
|2
|1
|1
|150:177
|50
|8.
|Děčín
|3
|1
|2
|237:268
|33,3
|9.
|USK Praha
|1
|0
|1
|77:81
|0
|10.
|Ostrava
|2
|0
|2
|168:183
|0
|11.
|Olomoucko
|2
|0
|2
|125:140
|0
|12.
|Ústí nad Labem
|2
|0
|2
|138:179
|0