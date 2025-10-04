Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Válečníky nezachránil ani skvělý Davis

  19:09
Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.
Ondřej Sehnal z Nymburka najíždí v zápase s Děčínem, brání ho Dashawn Davis.

Ondřej Sehnal z Nymburka najíždí v zápase s Děčínem, brání ho Dashawn Davis. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Nymburský basketbalista Vojtěch Synáček u míče
Asistent nymburského trenéra Stefan Grassegger hovoří s hráči.
Vojtěch Hruban z Nymburka zakončuje na děčínský koš.
Jhamir Brickus (vpravo) z Nymburka v zápase s Děčínem, brání ho Tadeáš Slowiak.
Svěřenci trenéra Orena Amiela první čtvrtinu prohráli o dva body, ve druhé ale nasadili k obratu a do konce poločasu si vypracovali dvouciferný náskok. Zápas pak definitivně zlomili výborným nástupem po přestávce, kdy třináctibodovou šňůrou odskočili na rozdíl 24 bodů. Vedení v závěru navýšili až na 33 bodů, v koncovce pak Válečníci jen mírně korigovali.

Nejlepším střelcem zápasu byl v dresu poražených Dashawn Davis s 26 body. V týmu Nymburka dal Marcus Santos-Silva 14 bodů, reprezentační kapitán Vojtěch Hruban přidal o dva méně.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

3. kolo

ERA Basketball Nymburk - BK Armex Energy Děčín 97:68 (15:17, 41:31, 68:44)
Nejvíce bodů: Santos-Silva 14, Hruban 12, Dreamer a O. Sehnal po 10 - Davis 26, Edwards 12, Feštr 11.

17:30 USK Praha - Pardubice,

18:00 Olomoucko - Ostrava, Opava - Písek, Slavia Praha - Brno.

Tabulka:

1.Nymburk330291:224100
2.Pardubice220168:140100
3.Písek220154:137100
4.Brno11087:64100
5.Opava211178:15650
6.Slavia Praha211159:18350
7.Hradec Králové211150:17750
8.Děčín312237:26833,3
9.USK Praha10177:810
10.Ostrava202168:1830
11.Olomoucko202125:1400
12.Ústí nad Labem202138:1790
