Američan Carter létal nad Prahou, Písek se rozsypal už před mistrem

Nymburk nedopřál oslabenému píseckému týmu ani jednou vedení. Tahounem ve vyrovnaném kádru byl Nighael Ceaser s 15 body a 7 doskoky za necelých 16 minut hry.

„Ten výsledek je krutý, ale Nymburk má prostě obrovskou kvalitu. Dneska to bylo jako souboj kočky s myší. Já svým hráčům nemůžu nic vytknout, bojovali, ale je to strašně demotivující. Naše marodka nás trápí a my teď bojujeme sami se sebou,“ řekl trenér Jan Čech, jenž opět postrádal zraněné rozehrávače Vojtěcha Sýkoru a Matěje Burdu i křídelníka Johana Haiblíka, navíc onemocněl nejlepší střelec týmu Martin Svoboda.

Jeho nejlepším střelcem tak byl devatenáctiletý Josef Svoboda se 14 body a jedenačtyřicetiletý Pavel Englický se znovu po třech měsících objevil v písecké sestavě.

Opava v Brně prohrávala ještě v polovině třetí čtvrtiny o 13 bodů, ale nakonec na třetí pokus v sezoně soupeře porazila. V závěru kapitán Slezanů Jakub Šiřina trojkou zlomil nerozhodný stav 70:70 a devět sekund před koncem dvěma trestnými hody výhru pojistil. Pokus Richarda Bálinta o vyrovnání košem neskončil. Brnu nestačil double double Ethana Chargoise za 25 bodů a 11 doskoků. Lídrem Opavy byl s 21 body Robert Howard, zatímco Šiřina se dostal jen na osm bodů, ale všechny dal v posledních 123 sekundách.

Pražská Folimanka viděla Carterovu exhibici, kterou se americký pivot zařadil na deváté místo v historické statistice soutěže. Více bodů v zápase dalo podle statistik České basketbalové federace jen šest hráčů, z toho bývalý český reprezentant Pavel Miloš to dokázal třikrát.

Americký pivot mimo jiné trefil sedm z devíti tříbodových pokusů, celkově střílel z pole s úspěšností 70 procent. Sekundoval mu krajan Dean Keeler s 18 body a 13 doskoky, další Američan ve službách Hanáků Langston Wertz zaznamenal vedle 17 bodů po osmi asistencích i doskocích. Olomoucko vyhrálo počtvrté za sebou.