Opava chce zapomenout na výpadek. Basketbalisté se vracejí do ligových bojů

„Udržet druhé místo je náš cíl,“ prohlásil opavský křídelník Jan Švandrlík. „Na konci základní části nás trochu opustila vítězná vlna, ale věřím, že jsme se dali do kupy a zase nám to půjde.“

Opavský tým do 13. ledna, do dohrávaného třetího kola v Kolíně (80:93), prohrál jediný z 15 zápasů. Jenže Opavské skolila koronavirová pandemie a ve zbylých sedmi kolech ztratili čtyři duely.

Neprojevil se na týmu tréninkový výpadek zaviněný karanténou poté, co část mužstva onemocněla covidem-19? „Asi se to tak nějak všechno sešlo, s covidem i těžkým losem,“ řekl Švandrlík. „Zřejmě jsme to měli i trochu v hlavách, ale věřím, že jsme se z výpadku už dostali a budeme opět vítězit.“

Pivot Martin Gniadek upozornil, že nějaký propad během sezony vždy přijde. „A nás dostihly komplikace s koronavirem,“ připomněl. „To je, jako byste byli s těžkým výronem doma a nemohli se vůbec hýbat. Dostávat se zpět do tempa je těžké, ale všichni kluci v soutěži mají stejné podmínky.“

Je pravděpodobné, že i zbytek soutěže absolvují basketbalisté bez diváků. „Teď je taková doba, že to už asi nikoho nepřekvapí,“ řekl Jan Švandrlík. „Jsme však rádi, že můžeme hrát. S diváky by to bylo super, vždyť hrajeme pro ně. Bude to smutné, ale doufám, že ligu aspoň dohrajeme.“

Martin Gniadek upozornil, že tím, že fandové v halách chybějí, není výhoda domácího prostředí tak veliká. „Přitom v Opavě vždy chodilo snad nejvíce lidí z celé ligy. Ta atmosféra nám chybí,“ povzdechl si Gniadek.

Jakub Šiřina (ve žlutém) z Opavy útočí kolem Radka Pumprly z Ostravy.

Ostravští basketbalisté zakončili dlouhodobou část výhrou nad Pardubicemi 81:78. „A s takovou hrou bychom rádi pokračovali,“ řekl asistent trenéra NH Ostrava Adam Choleva.

Křídelník Radek Pumprla upozornil, že první čtyři týmy ve skupině A2 jsou vyrovnané. Ostravští ztrácejí na Svitavy tři výhry a na Ústí nad Labem, Hradec Králové a Děčín dvě. „Doufám, že do pořadí na prvních čtyřech příčkách naší skupiny ještě promluvíme,“ podotkl Pumprla.