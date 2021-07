Konec v lize? Bez podpory města hrozí i to, varují děčínští basketbalisté

„Pokud by nebyla podpora od našeho města, i takový scénář by samozřejmě mohl hrozit. A není to žádné vydírání, taková je prostě realita. Některá jiná města podporují basket a obecně sport mnohem více a nám se pak těžko konkuruje,“ vysvětloval děčínský šéf.

Město Válečníkům v loňské covidové sezoně pokrátilo dotaci o 850 tisíc korun. „Další více než dva miliony nám vypadly od partnerů. K tomu ztráty ze vstupného. To je v méně než desetimilionovém rozpočtu sakra znát. Na druhou stranu se něco povedlo naopak navýšit, ale bohužel to nevykrylo propady,“ přiznává Houser.

Děčín navíc zatím neví, s jakou podporou od města může počítat pro příští sezonu. „Město je jeden z našich klíčových partnerů, ale zatím nedokáže říct, dáme vám tolik a tolik. S tím se opravdu hrozně špatně pracuje. Věřím ale, že nás nenechá na holičkách a podpoří nás, i když je to jedna z nejnižších pomocí v celé soutěži,“ tvrdí děčínský generální manažer.

Děčínský kouč Tomáš Grepl (vlevo) a manažer Lukáš Houser zklamaní z promarněné šance ve finále s Nymburkem.

„Problém v Děčíně není jen u basketbalistů, je v celkové podpoře sportu. Radnice vydala na sportovní činnost zatím deset milionů korun, což nevypadá jako malá částka, ale je to jen lehce přes jedno procento z celého rozpočtu. Přitom například v Ústí nad Labem se pohybuje podpora sportovní činnosti okolo tří procent z rozpočtu, což znamená přes padesát milionů korun. A město Ústí určitě nemá pětkrát vyšší rozpočet než Děčín. Opava je zhruba stejně veliké město jako Děčín a tamní basketbalisté dostali od radnice osm milionů korun,“ srovnává Houser.

Děčín je prý na chvostu tabulky, co se týká podpory od města. „Méně dostaly už jen Svitavy, které ale letos oznámily svůj konec v nejvyšší basketbalové soutěži.“

Nižší rozpočet se podepsal i na sportovním výsledku Válečníků, kteří letos po dlouhé době ani nepostoupili do play off. „Cílem bylo play off a to jsme neuhráli. Ale vzhledem k tomu, jak byl tento koronavirem poznamenaný ročník náročný na shánění financí, a jak je vůbec celkově tíživá momentální situace okolo peněz, podařilo se nám dohrát aspoň s vyrovnaným rozpočtem,“ cení si šéf.

K lepšímu výsledku Válečníkům chyběli zkušení hráči. „Za dvacet let, co jsem v Děčíně, byl letos náš tým jasně nejmladší. Měli jsme také nízkou, lehkou a nezkušenou podkošovou sestavu, což bylo dáno naší momentální finanční situací. Takže bych řekl, že naše umístění bylo odrazem reality toho, co jsme si mohli finančně dovolit.“

Také proto vedení klubu podrželo trenéra Tomáše Grepla. „Měl to opravdu těžké, ale svoji práci si odvedl. Má k dispozici hodně mladých hráčů, ale jen málo zkušených, o které by se mohl opřít. Trenér má naši důvěru a pokračuje, protože vidíme denně jeho kvalitní práci,“ zdůrazňuje Houser, jenž už skládá tým pro příští ročník NBL.

Budou v něm někteří cizinci, kteří tu působili letos? „Určitě bychom měli zájem o Nathana Bradleyho a Craiga Osaikhwuwuomwana, ale oba mají na trhu svou cenu a my jsme limitovaní rozpočtem. Takže jsme se rozhodli přivést Damonta Dodda, který rok nehrál a vyjde nás levněji než například Osaikhwuwuomwan. Co se týká Nathana, jsme v kontaktu, jednáme, ale musíme počkat, jak se bude vyvíjet náš rozpočet. Zatím jsme tedy přivedli na pozici křídla pouze Matěje Svobodu. On a Damonte jsou dosud jedinými posilami, zbytek kádru zůstává stejný. Další případné posílení závisí na finančních možnostech klubu.“

V Děčíně naopak skončili kapitán Šimon Ježek a pivot Pavel Grunt. „Šimon od nás dostal nabídku, ale tu se rozhodl neakceptovat. O svém konci v basketbalu už mluvil od poloviny sezony, přitom si myslím, že by stále byl na hřišti i mimo něj velmi platný. Pavel u nás byl čtyři roky, odvedl zde kus práce, ale my potřebujeme být pod košem silnější a mít tam větší zvíře. Pavel je fajn chlap a dokáže přijmout ránu, ale nerad rozdává, což se pod košem zkrátka musí,“ vysvětluje Houser.

Děčínští basketbalisté slaví výhru nad Olomouckem.

Věří, že Armex letos znovu zaútočí na play off. „Tam musíme mířit vždy! Dál se uvidí. Samozřejmě že bychom opět rádi bojovali o medaile, ale konkurence bude veliká. Kolín bude asi opět silný, Opava má ambice hrát Ligu mistrů, o Nymburku netřeba mluvit, Pardubice mají nového trenéra a posilují, uvidíme, co předvede Jindřichův Hradec. Nečitelné jsou zatím Ústí, USK a další týmy.“

Velkou hrozbou letos bude baráž, kam spadne nejslabší ligový tým. „Dlouhé roky totiž nebyl v první lize nikdo extrémně silný, ale teď tam číhá Slavia Praha, která avizuje veliký zájem postoupit do NBL. Takže na poslední tým NBL čeká tuhý barážový boj s nejistým výsledkem,“ varuje Houser.