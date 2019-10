Špatná obrana protáhla hradecké čekání na premiérový úspěch

Soupeř ze severu Čech si tak nakonec přece jen došel pro výhru 106:90 a výsledkově nůžky mezi oběma celky se tak ještě víc rozevřely. Zatímco pro Ústí to byla ve 3. kole soutěže už třetí výhra, domácí Královští sokoli na svoji první dál čekají. I proto, že rovněž ve třetím zápase inkasovali přes 90 bodů, tentokrát dokonce 106.

„S tím se nedá vyhrát. Soupeři jsme dovolili hodně otevřených střel, padaly jim trojky. My se proto musíme na obranu zaměřit a pilovat ji,“ uvedl trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka, „sice tentokrát byly v zápase úseky, kdy to vypadalo, že jsme se nadechli, ale soupeř si to zkušeně pohlídal.“

Zápas střelecky výborně vyšel Djordjemu Tresačovi, srbské letní posile, který proměnil hned šest trojkových pokusů, na výhru to ale stejně nestačilo. Nulu z kolonky výher se Královští sokoli pokusí poprvé vymazat v sobotu v Praze na USK.