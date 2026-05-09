Vaněk: Jsem pyšný, z čeho jsme se dostali. V Brně musíme chtít víc, velí Pomikálek

Ondřej Bičiště
  10:15
Když na sebe v play off basketbalové ligy narazí Děčín a Brno, vítěze raději netipujte. Ale klidně si můžete vsadit, že série bude dlouhá. Loni až jejich sedmá vzájemná bitva určila finalistu ligy, letos zápas o všechno musí rozseknout i čtvrtfinále. „Doma jsme si svoji šanci promarnili, tak teď musí být v Brně vidět, že postup chceme víc,“ velel děčínský kapitán Tomáš Pomikálek po páteční porážce 81:86, jež sérii srovnala na 3:3.
Brněnský kouč Martin Vaněk se diví. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Úřadující vicemistři z Brna byli blízko vyřazení, v sobotu čelili už druhému mečbolu Válečníků, brzy prohrávali 0:12 a v jednu chvíli ztráceli i 21 bodů. Přesto se ještě dokázali z kritické situace vyhrabat.

„Řekli jsme si, že hrajeme buď teď, nebo nám končí sezona. Kluci se absolutně vyšťavili, hráli srdcem, klobouk dolů!“ smekl po obratu brněnský kouč Martin Vaněk.

„Jsem extrémně pyšný na tým. To velké vedení dodalo Děčínu extra energii, ale naše mentální síla se ukázala. A velkou roli hrál i psychologický faktor. Vést o dvacet a najednou prohrávat, to je hodně těžké na hlavu,“ tušil Vaněk, co prožívali Válečníci, když se ve třetí čtvrtce skóre začalo rychle otáčet.

„Na začátku domácí trefovali těžké střely, fanoušci ožili a rázem máte nalitý kyslík v krvi. Ale my jsme se nesložili mentálně, bojovali jsme. Děčín už se možná viděl v dalším kole a najednou byl ten dvacetibodový náskok smazaný. A pak je složité dostat se zpátky do tempa,“ líčil Vaněk.

Najednou byla pryč střelecká jistota z první desetiminutovky, v níž Děčín soupeře zasypal salvou úspěšných trojek.

„Přestali jsme hrát, přistoupili jsme na jejich hru. Trošku jsme začali předržovat míče a přecházet otevřené střely. Měli jsme zůstat u toho, co nám fungovalo,“ štvalo Pomikálka.

Zatímco v prvním dějství Armex nasázel 50 bodů, ve druhém ho Brno udrželo na jedenatřiceti. Rozehrávač Dawes bral hodně střel na sebe, ale v klíčových momentech v závěru zápasu selhal.

„Nedá se mu to vyčítat. V předchozích zápasech to byl on, kdo nás držel. Ale je dost zkušený, možná mohl lépe přečíst, že když najíždí na koš a oni na něj skáčou ve třech, že je potřeba to zkusit jinak. My jsme na perimetru byli relativně volní,“ zamýšlel se děčínský vůdce.

Mohlo by se zdát, že Válečníci jsou po dvou promarněných mečbolech dole, ale v letošní sezoně už se dostali z mnoha krizí.

Předkolu play off se vyhnuli až v posledním zápase nadstavby, chvíli před play off jim utekl rozehrávač Posh Alexander a další dva Američany Randa s Davisem klub těsně před vrcholem sezony sám propustil.

Nefungovala chemie v kabině, chyběl drajv. V play off je to i díky příchodu ukrajinského bijce Bělikova jiný tým, trápí favorita série a pořád je jednu výhru od semifinále.

„Po tom, co se tady stalo, jsme si vyčistili hlavy a předvádíme to, co jsme mohli hrát celou sezonu. A teď nechceme zase jako předloni a loni končit sezonu v sedmém zápase,“ připomněl Pomikálek poslední dva ročníky, pro Děčín hodně bolavé. Cestu do finále mu zatarasily v bitvách o všechno Ústí i Brno, které je i před letošní rozhodující partií ve výhodě.

V pondělí se bude moct opřít o své fanoušky a je povzbuzené posledními dvěma výhrami.

„Mám pocit, že hráči se za stavu 1:3 semkli, začali ještě víc řešit, jak můžeme být lepší. Když jsem viděl tu energii a nasazení na trénincích, věřil jsem, že to toho sedmého zápasu dotáhneme. Znovu to bude na krev jako loni, a když ukážeme srdce jako teď v Děčíně ve druhé půli, můžeme uspět,“ věří Vaněk.

