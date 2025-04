„Atmosféra byla fantastická, v závěru už skoro nebylo slyšet vlastního slova, natož hvizdy rozhodčích, což způsobilo i nějaké zmatky. Ale přesně tohle k play off patří. Série pokračuje a my jsme připraveni dál bojovat,“ těší se na šestý díl bitvy děčínský sportovní manažer Jakub Důra.

Po dvou porážkách v Maroldovce a za stavu 1:3 na zápasy vypadali Sršni zlomeně, ale ve vřavě na svém zimáku pookřáli a zůstali ve hře o postup do nejlepší ligové čtyřky.

„Takové decibely jsem snad nezažil ani na nejdivočejší party. Neskutečné!“ smekl před fanoušky písecký křídelník Štěpán Borovka. „Tlačí nás, ženou nás dopředu. Děčín to možná i malinko unavilo, poslední trestné hody nedal a to nám pomohlo urvat výhru,“ děkoval.

I pátý zápas série zápas začal stejně jako všechny ostatní, do trháku šel hostující tým. Sršni nabrali až jedenáctibodové manko, po obrátce ztrátu smazali a sami si vypracovali náskok 11 bodů. Ale taky Děčín srovnal a Písek vydřel těsné vítězství až v závěrečném nerváku. V bláznivém zápase zazářili dva střelci, domácí Martin Svoboda nasázel 32 bodů, Válečník Jordan Ogundiran jen o bod méně.

Štěpán Borovka z Písku se snaží zabránit Jadenu Edwardsovi z Děčína ve střele.

„Nechtěli jsme končit sezonu před vlastními fanoušky a těší mě, že jsme to nevzdali. I s úzkou rotací jsme nechali na hřišti všechno. Teď je důležité zůstat hlavou v sérii, není rozhodnuto,“ cítí Borovka, že domácí výhra vrátila Sršňům ztracenou energii. „Pumpovali ji do nás diváci, dávali nám jí obrovské množství. I díky nim jsme to nakonec urvali. Do Děčína jedeme s jediným cílem, vrátit sérii zpátky k nám na sedmý zápas,“ přeje si asistent trenéra Matěj Mach.

V Děčíně se hraje v sobotu v 18 hodin a Borovka burcuje: „Přivezeme sérii domů a pokusíme se o další písecký zázrak.“