Písek? Musíme počítat s bouřlivým prostředím, vědí v Pardubicích

  10:10
Před týdnem poměrně „v klídku“ doma v derby smetli Hradec Králové (105:73). Nicméně teprve nedělní bitva v Písku s tamějšími Sršni bude podle pardubického pivota Luboše Kováře opravdovým testem toho, zda se Beksa probrala z nedávné dvouzápasové letargie. Úvodní rozskok je naplánovaný na 17. hodinu.

Ryan Moffatt z Pardubic střílí na nymburský koš. | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

„Po jednom vítězném domácím utkání je těžké posuzovat, jestli jsme se po dvou předchozích nepovedených venkovních duelech (porážky 85:112 v Brně a 87:100 v Ostravě) vrátili tam, kde jsme byli předtím,“ konstatuje Kovář. „Až zápas v Písku napoví, zda jsme znovu týmem ze začátku sezony.“

Tu Východočeši rozjeli pěti triumfy ze šesti kol, přičemž před mistrovským Nymburkem se museli sklonit až v těsné koncovce.

Nyní mají na třetí příčce Maxa NBL bilanci 6-3, stejnou jako čtvrtá Opava, která ztrácí na skóre. Písek je hned v závěsu, pátý (5-4). V uplynulém kole ztratil solidně rozehraný mač v hale dosud bezchybného Brna (100:110), což dostatečně ilustruje jeho sílu.

Sluší se také připomenout loňské vzájemné výsledky Písku s Beksou, třebaže pardubický tým byl v té době úplně jiný. Na tehdejšího nováčka vyzrál až na pátý pokus — vypadl s ním i v osmifinále poháru, které se v lednu hrálo právě na palubovce Sršňů.

Luboš Kovář (vpravo) z Pardubic se tlačí kolem Tomáše Valentínyho z GBA Jindřichův Hradec.

„Musíme se připravit na velmi bouřlivé prostředí vyprodané písecké haly. Z herního pohledu bude nutné vyvarovat se hloupých ztrát míče, které často plynou z presinkové obrany domácích,“ nabádá Kovář. „Pro úspěch bude důležité hrát od začátku naši hru a nenechat se ovlivnit tím, jak hrají domácí,“ dodává.

Trenér Jan Šotnar bude po svých svěřencích vyžadovat absolutní soustředění a energický výkon podpořený odpovídající disciplínou.

„Právě tyto atributy musíme předvádět nejen v nedělním utkání v Písku, ale i v dalších zápasech, které nás čekají během následujících dvou týdnů,“ připomíná Šotnar zhuštěný kalendář, do nějž patří i střetnutí s Olomouckem a Opavou, v Ústí nad Labem a s pražským USK.

Ale vzápětí se vrací k Písku: „Vše se bude odvíjet od naší obrany. Když ji zahrajeme dobře, může to být pro domácí problém.

