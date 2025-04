Před lety až na čtvrtý pokus, jak nyní? Bylo to tehdy dlouhé dobývání elitní soutěže, o to sladší byly chvíle, kdy skončilo úspěchem. Před zítřejším a pondělním zápasem se sluší připomenout, že před sedmi lety se úspěch dostavil po bitvách se stejným soupeřem, a to poté, co jim tenkrát předtím jednou plány překazil. Po třech neúspěšných barážových pokusech v letech 2015, 2016 a 2017 přišel v roce 2018 čtvrtý a přinesl stejně jako nyní souboj Hradců. Ten východočeský z toho jako vítěz 1. ligy vyšel vítězně a poslal jihočeský dolů, a to po více než dramatickém vyvrcholení sezony. „Můžu být jen a jen šťastný a hrdý na kluky, že to dokázali,“ neskrýval nadšení tehdejší trenér Hradce Králové Lubomír Peterka. Ve své postupové sezoně si ale Hradečtí a s ním i jejich fanoušci v baráži užili své. První zápas, který se tehdy hrál na jihu Čech, domácí vyhráli o tři body. Odveta v hale v Třebši se vyvíjela jasně ve prospěch domácího Hradce Králové a po třech čtvrtinách se zdálo, že je u cíle. Do závěrečné totiž šel s náskokem 16 bodů (73:57). Nestačilo to, Jindřichův Hradec se dotáhl a za stavu 84:81 šel zápas do prodloužení. Tam už domácí Hradec dominoval, vyhrál 102:91 a po dlouhých 25 letech a třech neúspěšných pokusech pod Bílou věž nejvyšší soutěž vrátil. Nyní Hradec na NBL čeká druhou sezonu, v té letošní je dva zápasy od návratu. Povede se mu to tentokrát na rozdíl od někdejších pokusů hned napoprvé?