Generální manažer loňského vicemistra rozvířil na síti X debatu o českých a zahraničních hráčích. A postavil se za udržení či navýšení kvóty pěti cizinců na tým, naopak je proti jejímu osekání.

„Ptají se mě mraky lidí, myslí si, že bojuji proti českým hráčům. Není to tak,“ zavrtěl hlavou funkcionář. „Bojuji proti systému trhu, který by se zkřivil, pokud by se snížila kvóta na čtyři nebo míň cizinců. Automaticky by agenti zvedli cenu českých hráčů a třeba bychom přepláceli někoho, kdo umí jen levý dvojtakt. Tlak na jejich výkonnost by se snížila a možná by i zlenivěli. Současná nebo vyšší kvóta jim prospěje, musí makat.“

Hrubý ubezpečuje, že české basketbalisty má rád. „Chci, ať hrají, ale kvalitní teď nejsou,“ pokrčil rameny. „Nejsem proti, aby Pomikálkové, Peckové, Šiřinové nebo Křížové vydělali peníze, to jsou páni basketbalisti! Ale Sluneta nebude přeplácet hráče jen proto, že jsou Češi, přitom skoro neumějí basket. Nechci, aby se ohýbal trh.“

Tomáš Hrubý @Hruby_Slamak Věřím, že postup Olomoucka už definitivně otevře oči vícero lidem a začne se zásadně měnit jedna věc a tou je trh s českými hráči. V tuto chvíli, I díky jakémusi dogma, ohledně českých hráčů, začíná být tento trh významně pokřiven a trpí tím celý český basketbal 🧵👎🏻 oblíbit odpovědět

Podle Hrubého má výkonný výbor České basketbalové federace otázku kvóty na stole. „Mám indicie, že se měnit bude, ale určitě ne snižovat. Dobře pro náš basket!“

Z českých hráčů mají ve Slunetě, která letos skončila ve čtvrtfinále na Brnu, pod smlouvou rozehrávače Tomáš Vyorala, křídlo Josefa Potočka i legendu a kapitána Ladislava Pecku. „Ten jinde hrát nemůže, on by netrefil ani koš, kdyby to nebyla Sluneta,“ rozesmál se Hrubý. „S pivotem Davidem Žiklou jednáme, je u nás spokojený, mluvíme také s dalším rozehrávačem Ondrou Šiškou. Bude záležet i na skladbě týmu.“

Jakou kvótu cizinců byste v NBL uvítali? celkem hlasů: 33 Snížit na 4 či méně 48 %(16 hlasů) Ponechat současných 5 27 %(9 hlasů) Navýšit na 6 či ještě více 24 %(8 hlasů)

Cizinci? Ústecký šéf čeká zájem o střelce Lesleyho Varnera i dravce Odiho Oguamu. „Ale všichni Američané dostanou nabídku,“ myslel i Krise Martina a Delvona Johnsona. „Budeme o ně bojovat. Je to byznys, kdo dá víc... Ale není všechno jen o penězích, jsme etablovaná značka a kluci jsou u nás spokojení. Budu trošku mlžit, ale nic není nemožné.“

Ani návrat jedné ze stříbrných hvězd Hrubý úplně nevyloučil. „Ty Nichols už je v jiném finančním levelu, hrál v Německu i Polsku, to je sci-fi. Lamb Autrey? On je tvář NBL. Teď nemůžu říct ani jo, ani ne,“ nadhodil Hrubý a požádal fanoušky o trpělivost. „Všichni bychom chtěli posily hned, ale není to snadné. Máme výhodu, že na skládání týmu je víc času než loni. Nějaká jména se rýsují, ale dokud je nepodepíšeme, nemůžu je zveřejnit.“

Ligový ředitel Šimon Sedlařík (vlevo) předává ocenění ústeckému Lesleymu Varnerovi.

Kouče Tomáše Reimera pojí se Slunetou ještě dvouletá smlouva, podle Hrubého ve své nováčkovské sezoně obstál. „Můžeme ji považovat za úspěšnou, nemáme důvod trenéra měnit,“ oznámil Hrubý. „Nebylo snadné naskočit do rychlíku NBL po stříbru a hektickém létě. Měli jsme 21 výher, to už není náhoda. A-tým vedl na úrovni, kterou jsme očekávali.“

