Chaotické. Nezasloužili jsme si vyhrát, uznal pardubický kouč Sanders

Porážka Východočechy bolela tím víc, že definitivně rozhodla o pádu Beksy na páté místo v elitní nadstavbové skupině A1 a také o tom, že čtvrtfinále po dlouhé době nezahájí před vlastními příznivci v hale Dašická, ale v Prostějově. Soupeřem jí totiž bude tamější Olomoucko, které obsadilo čtvrtou příčku.

Pardubice si v Děčíně hodně zavařily hned zkraje, když brzy prohrávaly 0:11. Z téhle bídy se však ještě dokázaly vyhrabat a obrátit skóre mírně ve svůj prospěch.

„Děčín nastoupil do zápasu velmi dobře připravený, vlétl na nás s velikou energií. My jsme úvod úplně nechytili, ale pak jsme prostřídali a vrátili se do utkání,“ popisoval kouč Sanders.

Týmy se pak přetlačovaly, po třech desetiminutovkách to byla remíza (59:59) a ještě ve 34. minutě Válečníci vedli o pouhý bod. Ve zbývajícím čase však Beksu jednoznačně předčili.

„Od toho střídání bylo utkání vyrovnané a mohlo dopadnout jakkoliv. Děčín ale střílel o dvacet šestek víc a tyto body je pak těžké nahradit,“ upozornil na výrazný nepoměr hodů (35:15 pro soupeře) kapitán Pardubic Radek Nečas.

V koncovce podle něho Beksa bohužel předvedla poměrně chaotický výkon. „Snažili jsme se to dotáhnout, ale Děčín si náskok udržel,“ doplnil pivot Nečas.