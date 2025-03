Pařížský klíč ke čtvrtfinále Ligy mistrů. Nymburk napravuje domácí selhání

Svěřenci trenéra Franceska Tabelliniho zahájili osmifinálovou část triumfem v hale Falka Szombathely 106:86 a doma porazili i Murcii (85:70). Po porážce s Nanterre se ale skupina zamotala. Nymburk a francouzský i španělský tým mají shodně pět bodů, do čtvrtfinále projdou první dva.

„První zápas s Nanterre nám nevyšel. Dívali jsme se na to několikrát a nebyla to naše hra. Přesto to skončilo jen o čtyři body a prostor pro zlepšení je tam obrovský. Všichni ví, jak důležitý zápas to je. Jedeme tam vzít si tu výhru zpět, a pokud možno i větším bodovým rozdílem,“ řekl nymburský basketbalista Martin Kříž.

Nymburku minule nevyšla poslední čtvrtina, kterou prohrál 15:23. Utržil teprve druhou porážku v tomto ročníku soutěže po nezdaru s Promitheasem Patras v závěru základní skupiny (75:85), kdy už měli první místo jisté.

„Po těch předchozích výsledcích nás asi lidi viděli jako favorita, ale tohle si vůbec nesmíme připouštět. Je to jen o tom, jak se na to v hlavách připravíme a jestli budeme schopni předvádět výkony, které nás dostaly až sem. Pak můžeme vyhrát a udělat velký krok k postupu,“ uvedl Kříž.

Středočeši mohou postupem do čtvrtfinále vyrovnat klubové maximum v soutěži. Pokud by v Nanterre uspěli o pět a více bodů, k jistotě postupu by jim stačilo v dalším kole zdolat Szombathely. Kdyby vyhráli o čtyři a méně bodů, museli by ve zbývajících dvou kolech uhrát stejný počet výher jako francouzský celek. V případě porážky by Nymburk musel vyhrát oba zbývající duely a snažit se pod sebe dostat Murcii.

Úřadující čeští šampioni si budou muset dávat pozor na Desiho Rodrigueze a Justina Tillmana, kteří v prvním vzájemném utkání zaznamenali dohromady 50 bodů. Půjde také o souboj týmů, které patří v Lize mistrů mezi nejlepší „zloděje míčů“. Nanterre této statistice s 10,1 zisku na zápas vládne, Nymburk je druhý (9,7). Český mistr v generálce porazil v lize Opavu 116:92, zatímco soupeř prohrál doma s euroligovým ASVEL Lyon-Villeurbanne 74:88.

Desi Rodriguez z Nanterre 92 a Nighael Ceaser z Nymburka bojují o míč v zápase Ligy mistrů.

Kouči Tabellinimu by se mohl do sestavy vrátit Jaromír Bohačík, který první vzájemný duel vynechal kvůli zranění. Další jeho svěřenec J. T. Shumate bude hrát s vědomím, že se brzy stane otcem dvojčat.

„Hraji nejen za sebe, ale i za svou rodinu. Takže to, že se moje rodina teď rozroste, mi dává ještě větší motivaci hrát na maximum,“ uvedl Shumate. „Samozřejmě není snadné odjet do Francie s tím, že žena bude každým dnem rodit, ale moje matka a klub se o ni postarají a já jen budu doufat, že s porodem na mě počká, až zase budu doma,“ doplnil americký hráč.