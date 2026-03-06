Kovář utavil Písek trojkou v poslední sekundě, Pardubice slaví venkovní výhru

Ve vyrovnaném utkání, v němž žádný z týmů nevedl o víc než sedm bodů, sahali po vítězství domácí. Dvanáct sekund před koncem je Vojtěch Sýkora poslal do vedení 84:83. Sekundu před sirénou ale Kovář počtvrté v utkání vystřelil zpoza oblouku a poprvé byl úspěšný, díky čemuž se radovali z výhry Východočeši.
„Dneska jsme neměli úplně svůj den, hlavně na útočné polovině. Měli jsme tam nějaké drobnější problémy. Po pauze jsme nebyli úplně ve vítězné kondici, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Vítězství se počítá, obzvlášť na palubovce v Písku. Udělali jsme důležitý krok k druhému místu po základní části,“ uvedl pardubický trenér Jan Šotnar, jehož tým střelecky táhl s 23 body Jamonda Bryant.
„Letos si vybíráme úplně všechno. Máme zranění, přesto dokážeme s každým hrát vyrovnaný zápas a dostat ho do koncovky. A pak bohužel asi trpíme na to, že hrajeme s českou sestavou, protože nemáme Američana, který by to rozhodl,“ řekl písecký trenér Jan Čech, jenž nemá v kádru jediného zahraničního hráče.
„Na druhou stranu jsem rád, že to pořád dělám, protože jsme v soutěži třetí rok a pro kluky je to strašná škola. A myslím, že si to vyžíráme až tak, že se nám tohle jednou musí vrátit. Protože té smůly máme letos požehnaně,“ dodal. Nejlepším střelcem Sršňů byl Jan Karlovský s 15 body.
Maxa liga mužů
7. kolo nadstavby, skupina A1
Písek - Pardubice 84:86 (21:19, 44:41, 61:59)