Děčín v derby jasně přehrál Slunetu, 27 body se zaskvěl Ogundiran

Třetí Brno podlehlo na hřišti čtvrté Opavy 73:99. Oba týmy mají 19 vítězství, jihomoravský celek má zápas k dobru. Brňané v předchozích deseti duelech na hřištích soupeřů devětkrát uspěli, ale tentokrát dobrou venkovní bilanci nepotvrdili.

Olomoucko zdolalo USK Praha 77:62 a připsalo si třetí výhru z posledních čtyř utkání. Nejlepší střelec soutěže Noah Carter přispěl k vítězství 24 body, když proměnil čtyři ze sedmi trojek. Hanáci na sedmém místě skupiny A1 odskočili poslednímu USK, který prohrál počtrnácté z posledních 15 zápasů.

Děčín navázal na měsíc staré vítězství proti Ústí nad Labem v Česko-slovenském poháru a drží šestou příčku, která jako poslední zaručuje přímý postup do čtvrtfinále.

Tomáš Pomikálek z Děčína a jeho smeč do ústeckého koše.

„Konečně jsme Ústí v lize porazili. Byl to samozřejmě velice těžký zápas, protože po třech předchozích porážkách od Ústí jsme nemohli prohrát počtvrté. To není v Děčíně zvykem,“ řekl trenér Tomáš Grepl. „Odehráli jsme velice slušný zápas a dostat 74 bodů od skvěle útočně laděného týmu je výborný výkon. Musíme na to ale navázat,“ dodal.

USK dal první koš zápasu v Olomouci zásluhou veterána Blakea Schilba, ale pak následovala pětadvacetibodová šňůra domácích. Střelecký půst Pražanů ukončil až zhruba dvě minuty před koncem úvodní čtvrtiny Jaden Campbell, jenž byl nakonec s 20 body nejlepším střelcem hostů.

„Zápas se rozhodl dříve, než začal. Nemůžeme si dovolit dostat 25 bodů v řadě. To byl zlý sen,“ zlobil se kouč USK David Gale. „Obrana nám vůbec nefungovala, soupeř si dělal, co chtěl. Ukázalo se, že před námi je hodně tvrdé práce,“ řekl americký trenér.