Střelcem dne minnesotský Edwards. Detroit padl a už zase není nejlepší

Autor: ,
  8:32aktualizováno  10:08
Anthony Edwards se v NBA blýskl 41 body a pomohl basketbalistům Minnesoty k vítězství 117:110 nad Memphisem. Oslabené Oklahoma City vyhrálo 116:108 v Chicagu a znovu získalo navrch v přetahované s Detroitem o vedení v soutěži. Pistons podlehli v Clevelandu 109:113. Třetí nejlepší tým ligy San Antonio deklasovalo Philadelphii na jejím hřišti 131:91.
Matas Buzelis (14) z Chicago Bulls a Chet Holmgren (7) z Oklahoma City Thunder

Matas Buzelis (14) z Chicago Bulls a Chet Holmgren (7) z Oklahoma City Thunder | foto: Kamil KrzaczynskiReuters

Victor Wembanyama ze San Antonio Spurs smečuje na koš Philadelphia 76ers,...
Jalen Green (4) z Phoenix Suns slaví svou smeč proti Sacramento Kings.
LeBron James z Los Angeles Lakers sleduje míč.
Maxime Raynaud (42) ze Sacramento Kings útočí v zápase s Phoenix Suns, stíhá ho...
16 fotografií

Minnesota prohrávala v Memphisu v prvním poločase až o 11 bodů, třetí čtvrtinu však ovládla 32:20 a vykročila za čtvrtou výhrou v řadě. V tabulce Západní konference dotírá na třetí Houston.

Edwards byl klíčovou postavou čtvrté části. Nastřílel v ní 13 bodů včetně tří trojek a odehrál už deváté utkání v sezoně s alespoň 40 body. S 23 body a 11 doskoky mu sekundoval Julius Randle.

Anthony Edwards v zápase s Memphisem:

Grizzlies, kteří postrádali Ja Moranta, nestačili hlavně na doskoku (33:51). Lídrem týmu byl Jaylen Wells s 19 body.

Oklahoma City zvítězilo potřetí za sebou, a to i bez Shaie Gilgeouse-Alexandera, který odpočíval po zranění břicha, jež ho drželo mimo hru téměř po celý únor. Výhru řídil s 20 body náhradník Jared McCain.

Při absenci nejužitečnějšího hráče minulé sezony se Thunder mohli spolehnout na šest dvouciferných střelců, soupeře navíc donutili k 19 ztrátám. Bulls nestačilo 20 bodů Collina Sextona nebo 18 bodů a 12 doskoků Guerschona Yabuseleho.

Zápas v Clevelandu nevyšel hvězdě Detroitu Cadu Cunninghamovi, kterého domácí ubránili na 10 bodech. K úspěchu svého týmu nepomohl ani 14 asistencemi. Detroit táhl Jalen Duren s 24 body a 14 doskoky. K vítězství Cavaliers přispěl Jaylon Tyson 22 body včetně pěti trojek. James Harden a Evan Mobley zaznamenali při absenci Donovana Mitchella po 18 bodech.

Momenty ze zápasu Cleveland – Detroit:

San Antonio si snadno poradilo s oslabenou Philadelphií, která hrála bez Joela Embiida či Paula George. Nepomohlo jí ani 21 bodů Tyrese Maxeyho. Spurs táhlo osm střelců s 10 a více body, Devin Vassell a Dylan Harper dali po 22 bodech. Hvězdný Victor Wembanyama nastřílel 10 bodů.

Navzdory 31 bodům Brandona Ingrama neuspělo Toronto v zápase s New Yorkem, který na palubovce Raptors vyhrál 111:95. Poslední čtvrtinu ovládl 24:13. K triumfu dovedli třetí celek Východní konference Jalen Brunson s 26 body a 10 asistencemi či Karl-Anthony Towns s 21 body a 12 doskoky.

Washington podlehl Orlandu 109:126. Neubránil Paola Banchera, který si 37 body vyrovnal sezonní maximum, když proměnil 15 z 21 střel. Magic vedli až o 25 bodů a trefili 55 procent střel.

Sestřih zápasu LA Lakers – New Orleans:

Los Angeles Lakers doma ve třetí čtvrtině prohrávali s jedním z nejslabších týmů soutěže New Orleans, ale nakonec zvítězili 110:101. Výhru řídili Luka Dončič s 27 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi a LeBron James s 21 body. Za Pelicans dal Zion Williamson 24 bodů a Trey Murphy III. 21 bodů.

NBA – výsledky

Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 117:90
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 113:109
Orlando Magic - Washington Wizards 126:109
Miami Heat - Brooklyn Nets 124:98
Toronto Raptors - New York Knicks 95:111
Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 91:131
Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder 108:116
Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 117:110
Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 110:101
Sacramento Kings - Phoenix Suns 103:114

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Střelcem dne minnesotský Edwards. Detroit padl a už zase není nejlepší

Matas Buzelis (14) z Chicago Bulls a Chet Holmgren (7) z Oklahoma City Thunder

Anthony Edwards se v NBA blýskl 41 body a pomohl basketbalistům Minnesoty k vítězství 117:110 nad Memphisem. Oslabené Oklahoma City vyhrálo 116:108 v Chicagu a znovu získalo navrch v přetahované s...

4. března 2026  8:32,  aktualizováno  10:08

Zasáhla blízkovýchodní krize, Choupenitch a spol. přišli o víkendové Světové poháry

Alexander Choupenitch bojuje proti Marku Totušekovi na Evropských hrách.

Světový pohár fleretistů a fleretistek v Káhiře, kde měl startovat Alexander Choupenitch, se kvůli potížím s leteckou dopravou způsobeným situací na Blízkém východě o víkendu neuskuteční. Světová...

4. března 2026  9:56

Smutná večerní linka do Prahy. Jak Sparta a Slavia otevřely cestu k poháru

Jan Kuchta v bolestivé pozici během čtvrtfinále MOL Cupu s Mladou Boleslaví.

V srpnu 2022 dorazil do Edenu z estonského Paide jako další z nadějí pro budoucnost. „Hodně jsme ho sledovali. Přestup byl ekonomicky výhodný a my si vyhodnotili, že by pro nás jednou mohl být...

4. března 2026  9:30

Slovan ať jde cestou Chomutova. Za Piráty se semklo celé město, radí Hübl rivalům

Legendární hokejista Viktor Hübl v pozici jednoho z trenérů v Chomutově

Extraligu zachraňoval v Litvínově jako hráč, první ligu v Chomutově coby trenér. V prvním případě měl Viktor Hübl propocené tričko z pohybu, ve druhém z nervů. „Už jsem zažil zápas o všechno. A spíš...

4. března 2026  9:20

Sabalenková se fanouškům pochlubila čtyřnohým přírůstkem do rodiny

Aryna Sabalenková se před startem turnaje v Indian Wells pochlubila čtyřnohým...

Aryna Sabalenková se před startem turnaje v Indian Wells pochlubila novým členem svého týmu. Světová jednička představila fanouškům štěně plemene kavalír King Charles španěl. A podle reakcí na...

4. března 2026  8:30

Nečas překonal Dostála, Nosek se vrátil do sestavy Floridy po zranění

Martin Nečas z Colorado Avalanche střílí na bránu Anaheim Ducks.

V úterý hokejová NHL nabídla jedenáct zápasů. Skvělou formu opět potvrdil colorádský Martin Nečas, jenž jednou překonal krajana v bráně Anaheimu Lukáše Dostála a podpořil tak výhru lídra soutěže 5:1....

4. března 2026  7:15,  aktualizováno  8:24

Hubenější a v top formě. Brízgala: Čísla jdou bokem, po 13 letech chceme play off

Kladenský brankář Adam Brízgala

Je mu sedmadvacet, už trénoval i s reprezentací, ale play off? Pro kladenského brankáře Adama Brízgalu v dospělém hokeji neznámá kapitola. V extralize ani ťuk, v první lize jediný zápas. Teď může...

4. března 2026  8:23

Vypadnout jsme si zasloužili. Předvedli jsme špatný výkon, hlesl Priske v Boleslavi

Sparťanský trenér Brian Priske po vyřazení z domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Nekličkoval a vinu rovnou hledal u sebe. „Nebyli jsme dostatečně kvalitní a soupeř byl tentokrát lepší než my. Nejen v devadesáti minutách, ale i v prodloužení a poté v penaltách. Postup si Mladá...

4. března 2026

Je tohle ještě formule 1? Změny prý ničí sport, Verstappen nadhodil konec kariéry

Premium
Max Verstappen se prochází před testováním formule 1 v Bahrajnu.

Ta prohlášení nevěstí nic dobrého. Jako by jezdci měli z budoucnosti obavy. Postupně se museli smířit s ústupem řvoucích motorů, byť nemálo z nich právě takové stroje milovalo. Teď pro ně Mezinárodní...

4. března 2026

Senzace v Anglii. Krejčí se vrátil do sestavy a poslední Wolves porazili Liverpool

Hráči Wolverhamptonu slaví vítězný gól proti favorizovanému Liverpoolu.

Poté, co si odpykal trest za vyloučení, se český obránce Ladislav Krejčí vrátil zpátky do sestavy fotbalistů Wolverhamptonu. Poslední celek Premier League se v úterý postaral o pořádné překvapení. Ve...

3. března 2026  20:20,  aktualizováno  23:36

Výhra o tři góly nestačila. Barcelona končí v semifinále poháru, dál jde Atlético

Ani výhra 3:0 nestačila. Barcelona končí v semifinále španělského poháru.

Fotbalisté Atlétika Madrid v odvetném zápase semifinále Španělského poháru podlehli v úterý večer na hřišti Barcelony 0:3, přesto po vítězství 4:0 v úvodním duelu postoupili do finále. Svěřenci...

3. března 2026  23:26

Frölunda popáté ovládla Ligu mistrů, finále s Luleou rozhodla v prodloužení

Střelec vítězného gólu Frölundy Jere Innala slaví s pohárem pro vítěze Ligy...

Hokejisté Frölundy popáté ovládli Ligu mistrů. Ve finále doma v Göteborgu zvítězili nad dalším švédským týmem Luleou 3:2 v prodloužení a navázali na úspěchy z let 2016, 2017, 2019 a 2020. V čase...

3. března 2026  23:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.