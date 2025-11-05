Na přípravu v Maďarsku sedm debutantek. Ptáčková chce otestovat nová jména

Autor:
  13:46
Sedm debutantek zařadila trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková do nominace na přípravné zápasy v Maďarsku. První zkušenosti v národním týmu budou sbírat Lucie Svatoňová s Eliškou Žílovou z KP Brno, Eliška Brejchová z Chomutova, Eliška Hálová z Hradce Králové, Nela Nétková ze švédského Visby, Mariana Přibylová z USK Praha a Charlotte Velichová z italské Brixie. Utkání se odehrají příští týden v Székesfehérváru, ve čtvrtek se začne v 18:00 a o den později o hodinu dříve.
České juniorky nastupují k zápasu MS proti Spojeným státům. V popředí Nela...

České juniorky nastupují k zápasu MS proti Spojeným státům. V popředí Nela Nétková. | foto: FIBA

Lucie Svatoňová z Brna střílí na ostravský koš.
Eliška Žílová v dresu KP Brno
Chomutov, 22. 10. 2025, EuroCup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov -...
Eliška Hálová v dresu Sokola Hradec Králové
8 fotografií

V kádru jsou převážně hráčky ročníku 2000 a mladší. „S výjimkou pivotek Vitulové a Rokošové, které nám chyběly na minulých srazech a chceme je znovu vidět. Z nominace pro zranění bohužel vypadly Eliška Hamzová a Anežka Kopecká,“ uvedla Ptáčková v tiskové zprávě České basketbalové federace. Brejchová, Hálová a Svatoňová hrály za národní tým 3x3.

Na červnovém mistrovství Evropy v Brně a Pireu se představily jen Emma Čechová z USK Praha a Kateřina Zeithammerová z Žabin Brno. Vedle nich mají zkušenosti s reprezentací Tereza Vitulová z Polonie Varšava, Petra Malíková z USK Praha, Kateřina Rokošová a v přípravě na letošní ME byla i její spoluhráčka z Chomutova Monika Fučíková. „Věříme, že se v dobrém světle ukáží i další nominované hráčky,“ podotkla Ptáčková.

Emma Čechová z USK Praha zakončuje v zápase s SBŠ Ostrava.

Český tým se sejde v pondělí 10. listopadu v Praze a bude se připravovat v hale Královka. Do Székesfehérváru se přesune ve středu.

„Sháněli jsme pro tento sraz vhodného sparinga, což byl docela těžký úkol pro (týmového vedoucí) Simona Bytela, protože začíná předkvalifikace mistrovství Evropy 2027,“ řekla Ptáčková. „Maďarky by měly být v poměrně silné sestavě, i když ne kompletní. Pro mladé hráčky to bude velký test. Chceme je ale vidět právě v těžkých situacích, kdy nám mohou ukázat, jak se zvládnou vypořádat s kvalitou soupeře a jak s nimi může reprezentace žen počítat do budoucna,“ dodala trenérka.

Její tým čeká příští rok od 11. do 17. března ve Wu-chanu kvalifikace mistrovství světa proti domácí Číně, Brazílii, Belgii, Mali a Jižnímu Súdánu.

Nominace českých basketbalistek na přípravné zápasy v Székesfehérváru s Maďarskem

13. a 14. listopadu

Rozehrávačky: Kateřina Zeithammerová (Žabiny Brno), Eliška Žílová (KP Brno), Charlotte Velichová (Brixia/It.)

křídla: Eliška Brejchová, Monika Fučíková (obě Chomutov), Petra Malíková, Mariana Přibylová (obě USK Praha), Lucie Svatoňová (KP Brno)

pivotky: Emma Čechová (USK Praha), Eliška Hálová (Hradec Králové), Kateřina Rokošová (Chomutov), Nela Nétková (Visby/Švéd.), Tereza Vitulová (Polonia Varšava/Pol.)

Výsledky

