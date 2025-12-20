Na holky byl ostrý a stejně ho milovaly. Legendární Vondřička se oddal basketbalu

„Kolikrát bylo při rozcvičce na hřišti pár hubených děvčat ze Strakonic a na druhé straně urostlé hráčky hvězdných družstev. Kdekdo by si myslel, že to bude nerovný boj. Ale ti malí hubeňouři ze Strakonic spustili to, co je jejich trenér naučil – tvrdou obranu a rychlý protiútok. Nedali se a velký soupeř se nestačil divit,“ vzpomíná na Miroslava Vondřičku jeho dcera s rodinou.
Skvělý trenér, nejvýznamnější osobnost strakonického basketbalu a člen síně slávy České basketbalové federace Vondřička získal s ženskou reprezentací stříbro na mistrovství Evropy 1989. O rok později obsadil národní tým pod jeho vedením čtvrté místo na světovém šampionátu.
Basketbalová legenda pozorně sledovala také kariéru aktuálně jediného Čech v zámořské NBA. Vít Krejčí ze Strakonic pochází, oba se vzájemně velmi dobře znali.