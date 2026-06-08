Na finále NBA za milion dolarů. Výtěžek z dražby lístků půjde na dobročinné účely

O vítěznou nabídku se společně postaraly advokátní kancelář Gibson Dunn a finanční společnost Veritas Capital. Knicks na charitu vydražili dvě vstupenky na místa blízko palubovky, na která se lístky běžně neprodávají, ale jsou vyhrazena pro fanoušky z řad celebrit.
Třetí zápas mezi Knicks a San Antoniem se bude hrát v noci na úterý SELČ a půjde o první finálové utkání v Madison Square Garden od roku 1999. Tomu odpovídají ceny vstupenek. Nejlevnější lístky se v neděli prodávaly na specializovaných webech za více než 6 000 dolarů (126 tisíc korun). Ceny vstupenek na místa u hřiště se vyšplhaly přes 75 tisíc dolarů (1,6 milionu korun).
|
Miliony za místo u celebrit, šokují i ceny pod střechou. Finále v New Yorku je trhák
Na ostře sledovaný zápas dorazí i Donald Trump. Podle agentury AP bude prvním úřadujícím prezidentem USA, který na finálovém duelu NBA usedne do hlediště, což přinese zvýšená bezpečnostní opatření. Knicks vyzvali fanoušky, aby přišli s dvouhodinovým předstihem a měli u sebe co nejméně věcí, protože je čekají důkladné prohlídky.
Trump, jenž je dlouholetým fanouškem Knicks, se během svého druhého funkčního období zúčastnil řady významných sportovních akcí, včetně Super Bowlu, automobilového závodu Daytona 500 či golfového Ryder Cupu.