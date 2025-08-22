Na EuroBasket bez opory, v nominaci chybí zraněný tahoun Satoranský

Třiatřicetiletý Satoranský se měl stejně jako kapitán Vojtěch Hruban představit na pátém EuroBasketu v kariéře. V přípravě ale kvůli potížím se zády zvládl odehrát jen první poločas úvodního přípravného utkání v Málaze se Španělskem B.
„Dnes po desáté hodině proběhl telefonát s Tomášem Satoranským, v němž nám oznámil, že po předem domluvené konzultaci s hlavním lékařem týmu Barcelony se rozhodl nepřipojit k reprezentačnímu týmu před EuroBasketem a zůstat dál v tréninkově-rehabilitačním procesu,“ uvedl generální manažer mužských reprezentačních týmů Jiří Welsch.