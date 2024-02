Za Nymburk bude hrát do konce sezony posila z italské ligy Stephens

Kádr basketbalistů Nymburka doplnil americký křídelní hráč Myles Stephens. Do týmu lídra NBL přichází z Trenta jako náhrada po odchodu Davida Collinse do Charleroi a pomoc při zranění Spencera Svejcara, který s kolenem bude laborovat minimálně měsíc. Středočeský klub o nové posile informoval na svém webu, s hráčem podepsal smlouvu do konce sezony.