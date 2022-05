Basketbalisté Jindřichova Hradce musejí zachraňovat sezonu v baráži se Slavií

Lions přitom měli smělé ambice. Tajně pokukovali po přímé účasti ve vyřazovacích bojích. Místo toho při své premiérové sezoně po návratu do nejvyšší soutěže zamířili do nadstavbové skupiny s názvem část poražených. Z ní se dá postoupit do play off. Pro nováčka se však změnila pouze v souboj s Olomouckem o to, kdo se nepříjemné baráži vyhne.

Hanáci vyhráli devět ze 34 utkání, Jindřichův Hradec jen sedm, a tak tři týdny čekal na nejlepší celek z první ligy. „V baráži se bojovalo skoro až do posledního kola. Víme, že kdybychom v Olomouci vyhráli čtyři kola před koncem dobře rozehrané utkání, tak jsme se asi zachránili. Vedli jsme o čtyři body před čtvrtou čtvrtinou. To se nám však nepodařilo,“ zhodnotil staronový kouč Julian Beťko.

Mužstvo převzal po americkém trenérovi Gilbertu Abrahamovi. Ten už jednou tým opustil, pak si však rezignaci rozmyslel. Po konci nadstavby už se ale definitivně vrátil za moře. „Rozhodl se odletět, ani nám úplně nepopsal detaily. V klubu jsme přemýšleli, kdo bude nejlepší volba místo něj. I proto, že někteří hráči z týmu působili v naší akademii, padla volba na mě. Beru to jako výzvu, kterou chci splnit,“ zdůrazňuje.

Po neúspěšné sezoně, kterou Lions mohou ještě částečně zachránit, se i Beťko snaží mužstvo co nejlépe připravit. „Zdaleka ne všechno nám letos vycházelo podle plánů. Ale jsme odhodlaní zabojovat o záchranu. Kluci chtějí sezonu napravit,“ hlásí. Chmurná nálada tedy v týmu nepanuje. „Důležité je nastavení hlavy. Snažíme se hráče dobře připravit, motivace je pro každého automatická. Bude to vypjaté. Měli jsme tři týdny pauzu od soutěžních zápasů. Chceme některé věci dělat trošku jinak,“ popisuje.

Hlavní hvězda schází

O šancích jednotlivých týmů na úspěch v dvojzápase slovenský trenér mluvit nechce. Nepochybně by však naděje Jihočechů byly větší, kdyby měli k dispozici svého nejlepšího hráče. Americké křídlo Torin Dorn táhl tým celou sezonu. Dlouho byl také nejlépe bodujícím hráčem celé soutěže. Na jaře se však zranil a sezona pro něj skončila předčasně. „Nemám rád výmluvy, ale absence takového hráče samozřejmě musí být znát,“ ví Beťko.

V prolínací soutěži se Jindřichův Hradec postaví Slavii, která nejlépe zvládla play off první ligy. Pražský celek po svém znovuzrození netajil postupové ambice. Stejně jako Jihočeši loni usiloval o možnost jít výš i přesto, že ročník podruhé za sebou ukončil covid.

„Slavii respektujeme. Mají výborného amerického rozehrávače, který své kvality ukazuje pravidelně. Je schopný dát 30 i 40 bodů za zápas. Důležitý je pro jejich tým bývalý reprezentant Pavel Pumprla, který předává své zkušenosti. Disponují také nebezpečnými střelci za tři body. Celkově mají velmi dobré mužstvo,“ představuje.

Nechybělo mnoho a v baráži mohlo dojít na jihočeský souboj. Písek totiž ve finále trápil Slavii až do závěrečných sekund rozhodujícího třetího souboje. „Neměli jsme preference, s kým chceme hrát. Oba celky zaslouží kredit za předvedené výkony. Je jasné, že s Pískem by to byly o to vyhrocenější zápasy tím, že oba celky jsou jihočeskými velkokluby,“ uvědomuje si.

Jindřichův Hradec hodně stál o nejvyšší soutěž. Potřebuje v ní rozvíjet své talentované hráče z akademie. Případný sestup by jistě byl značnou komplikací. „Zatím o této variantě nepřemýšlíme. Nepřipouštíme si, že bychom to nezvládli,“ burcuje trenér.

Úvodní utkání se hraje v pátek ve 20 hodin v pražském Edenu, Lions pořádají také autobusový výjezd svých fanoušků. Odveta je v plánu v neděli od 18 hodin na jihu Čech. V případě shodného počtu vítězství bude rozhodovat skóre.