Basketbalistky Mali se omluvily za rvačku na mistrovství světa

Video s potyčkou Salimatou Kouroumaové s Kamite Dabouovou v mixzóně se rychle rozšířilo po internetu.

„Chceme se omluvit za to, co koluje po sociálních sítích. Neměly jsme to v úmyslu. Byly jsme zklamané z porážky. Chceme se omluvit basketbalovému světu i šampionátu,“ řekla dnes Kouroumaová novinářům, mezi které s ní přišla i Dabouová. Jejich konfliktem se v úterý začala zabývat mezinárodní federace FIBA.

Mali, které se na šampionát dostalo jako náhradník za Nigérii, prohrálo všech pět zápasů ve skupině.