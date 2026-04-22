Kde se budou hrát další basketbalová MS? Muži se vrátí do Evropy, ženy zabojují v Asii

Oba pořadatele ve středu oznámila mezinárodní federace FIBA. Za čtyři a půl měsíce se MS basketbalistek v německé metropoli zúčastní po 12 letech i česká reprezentace, termín má šampionát od 4. do 13. září.
Češky proti světovým hvězdám. Ve skupině na MS v Berlíně je čeká USA, Čína a Itálie
Příští mistrovství v Tokiu bude za čtyři roky až na přelomu listopadu a prosince.
Dvakrát se světový šampionát žen konal i v Česku, v roce 2010 v Karlových Varech získaly domácí hráčky stříbrnou medaili. V roce 1967 v tehdejším Československu turnaj vyvrcholil v Praze.
Muži budou mít nejbližší MS příští rok v Kataru od konce srpna do začátku září, přičemž kvalifikace probíhá. Poté organizaci MS převezme Francie, v roce 2031 se bude hrát v Paříži, Lille a Lyonu.